https://ria.ru/20251026/volodin-2050734465.html
Володин назвал испытания ракеты "Буревестник" событием огромной значимости
Володин назвал испытания ракеты "Буревестник" событием огромной значимости - РИА Новости, 26.10.2025
Володин назвал испытания ракеты "Буревестник" событием огромной значимости
Испытания крылатой ракеты "Буревестник" является событием огромной значимости, это оружие, равного которому в мире нет, сообщил председатель Госдумы Вячеслав... РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T16:19:00+03:00
2025-10-26T16:19:00+03:00
2025-10-26T16:20:00+03:00
вячеслав володин
госдума рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901812533_0:0:3189:1795_1920x0_80_0_0_d522bf9d35b07204faaec6b9d8859893.jpg
https://ria.ru/20251026/burevestnik-2050730401.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901812533_458:0:3189:2048_1920x0_80_0_0_430e1c400c83c66706c99b68e3f13a62.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав володин, госдума рф, безопасность
Вячеслав Володин, Госдума РФ, Безопасность
Володин назвал испытания ракеты "Буревестник" событием огромной значимости
Володин назвал ракету Буревестник оружием, равного которому в мире нет