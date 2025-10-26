Рейтинг@Mail.ru
Володин назвал испытания ракеты "Буревестник" событием огромной значимости
16:19 26.10.2025 (обновлено: 16:20 26.10.2025)
Володин назвал испытания ракеты "Буревестник" событием огромной значимости
Володин назвал испытания ракеты "Буревестник" событием огромной значимости
Володин назвал испытания ракеты "Буревестник" событием огромной значимости

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Испытания крылатой ракеты "Буревестник" является событием огромной значимости, это оружие, равного которому в мире нет, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Это оружие, равного которому в мире нет", - написал Володин в своем канале на платформе Мах, говоря о том, что испытания крылатой ракеты "Буревестник" является событием огромной значимости.
Верховный главнокомандующий ВС России Владимир Путин проводит совещание с начальником Генерального штаба ВС России Валерием Герасимовым и командующими группировками, задействованными в СВО, в пункте управления Объединенной группировки войск - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
На Западе сделали истеричное заявление после слов Путина о "Буревестнике"
Вячеслав ВолодинГосдума РФБезопасность
 
 
