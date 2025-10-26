Рейтинг@Mail.ru
Володин оценил ракету "Буревестник"
16:11 26.10.2025
Володин оценил ракету "Буревестник"
Володин оценил ракету "Буревестник"
россия, вячеслав володин, госдума рф, безопасность
Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Безопасность
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Ракета "Буревестник" позволит повысить обороноспособность РФ, защиту суверенитета и будет способствовать безопасности в мире, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Буревестник" позволит повысить обороноспособность нашей страны, защиту её суверенитета, а также будет способствовать соблюдению принципа равной и неделимой безопасности в мире", - написал Володин в своем канале на платформе Мах.
На Западе сделали заявление после слов Путина о "Буревестнике"
РоссияВячеслав ВолодинГосдума РФБезопасность
 
 
