Володин оценил ракету "Буревестник"
Володин оценил ракету "Буревестник"
Ракета "Буревестник" позволит повысить обороноспособность РФ, защиту суверенитета и будет способствовать безопасности в мире, сообщил председатель Госдумы... РИА Новости, 26.10.2025
Володин оценил ракету "Буревестник"
Володин: ракета Буревестник позволит повысить обороноспособность России