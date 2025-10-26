Рейтинг@Mail.ru
WSJ узнала о реакции Меланьи Трамп на снос Восточного крыла Белого дома - РИА Новости, 26.10.2025
14:16 26.10.2025 (обновлено: 15:26 26.10.2025)
WSJ узнала о реакции Меланьи Трамп на снос Восточного крыла Белого дома
Первая леди США Меланья Трамп обеспокоена сносом Восточного крыла Белого дома для строительства бального зала, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на РИА Новости, 26.10.2025
2025
в мире, сша, дональд трамп, меланья трамп
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Первая леди США Меланья Трамп обеспокоена сносом Восточного крыла Белого дома для строительства бального зала, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников американской администрации.
"У всех есть свое мнение об этом проекте, даже у первой леди Меланьи Трамп, которая в частном порядке выразила обеспокоенность по поводу сноса Восточного крыла и заявила своим партнерам, что это не ее проект", — указано в материале.
В Белом доме по требованию президента США Дональда Трампа активно идут работы по обновлению отделки и добавлению новых элементов. Президент ранее заявлял, что рядом с резиденцией построят бальный зал за 200 миллионов долларов.
В четверг конгрессмены раскритиковали Трампа за решение снести историческое Восточное крыло Белого дома ради бального зала, следует из письма законодателей, которое есть в распоряжении РИА Новости. Они призывали его в срок до 6 ноября представить всю необходимую документацию в конгресс, в том числе оценки сохранности исторического наследия.
Согласно официальным данным, Восточное крыло построили в 1902 году, с тех пор проходило множество этапов реновации. Традиционно эта часть здания использовалась первыми леди США и их командами, а офисы президентов и их команд располагались в Западном крыле.
Трамп как бизнесмен с многолетним опытом в области строительства различных объектов — от гольф-клубов до офисных небоскребов — неоднократно говорил, что в Белом доме не хватает места для проведения крупных мероприятий. Именно этим он объясняет потребность в реализации своего проекта.
