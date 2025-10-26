Рейтинг@Mail.ru
Трамп анонсировал подписание торговых соглашений с азиатскими партнерами - РИА Новости, 26.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:06 26.10.2025 (обновлено: 10:55 26.10.2025)
https://ria.ru/20251026/usa-2050669436.html
Трамп анонсировал подписание торговых соглашений с азиатскими партнерами
Трамп анонсировал подписание торговых соглашений с азиатскими партнерами - РИА Новости, 26.10.2025
Трамп анонсировал подписание торговых соглашений с азиатскими партнерами
США на этой неделе подпишут торговые соглашения со многими партнёрами в Индо-Тихоокеанском регионе, от Камбоджи до Японии и Южной Кореи, заявил президент США... РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T10:06:00+03:00
2025-10-26T10:55:00+03:00
в мире
сша
камбоджа
япония
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1a/2050674238_0:215:3071:1942_1920x0_80_0_0_59c21945adc65b89b804197f1aa135d1.jpg
https://ria.ru/20251026/tramp-2050655385.html
сша
камбоджа
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1a/2050674238_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_25125b7b4767dabed43bfe2745ef3c34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, камбоджа, япония, дональд трамп
В мире, США, Камбоджа, Япония, Дональд Трамп
Трамп анонсировал подписание торговых соглашений с азиатскими партнерами

Трамп: США подпишут торговые соглашения с Камбоджей, Японией и Южной Кореей

© Getty Images / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп на саммите АСЕАН в Малайзии
Президент США Дональд Трамп на саммите АСЕАН в Малайзии - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп на саммите АСЕАН в Малайзии
Читать ria.ru в
Дзен
КУАЛА-ЛУМПУР, 26 окт — РИА Новости. США на этой неделе подпишут торговые соглашения со многими партнёрами в Индо-Тихоокеанском регионе, от Камбоджи до Японии и Южной Кореи, заявил президент США Дональд Трамп на саммите АСЕАН в Малайзии.
"Для меня огромное удовольствие снова быть со всеми вами в Юго-Восточной Азии, среди практически одних из важнейших союзников, стран и партнёров Америки. Весь мир равняется на вас. Я здесь с миссией дружбы и доброй воли, чтобы углубить наши торговые связи, укрепить нашу общую безопасность и решительно содействовать стабильности, процветанию и миру во всех странах, представленных в этом зале и за его пределами. Именно поэтому я рад, что в дополнение к соглашению с Малайзией на этой неделе мы также подписываем наши близящиеся к завершению торговые соглашения со многими другими партнёрами в Индо-Тихоокеанском регионе, от Камбоджи до Японии и Южной Кореи", - отметил Трамп.
По его словам, США "рады наладить более плодотворное партнёрство" в области энергетики, технологий, искусственного интеллекта, критически важных минералов и в других областях.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Трамп подписал соглашение с Таиландом о критически важных минералах
08:22
 
В миреСШАКамбоджаЯпонияДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала