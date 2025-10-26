Трамп анонсировал подписание торговых соглашений с азиатскими партнерами

КУАЛА-ЛУМПУР, 26 окт — РИА Новости. США на этой неделе подпишут торговые соглашения со многими партнёрами в Индо-Тихоокеанском регионе, от Камбоджи до Японии и Южной Кореи, заявил президент США Дональд Трамп на саммите АСЕАН в Малайзии.
"Для меня огромное удовольствие снова быть со всеми вами в Юго-Восточной Азии, среди практически одних из важнейших союзников, стран и партнёров Америки. Весь мир равняется на вас. Я здесь с миссией дружбы и доброй воли, чтобы углубить наши торговые связи, укрепить нашу общую безопасность и решительно содействовать стабильности, процветанию и миру во всех странах, представленных в этом зале и за его пределами. Именно поэтому я рад, что в дополнение к соглашению с Малайзией на этой неделе мы также подписываем наши близящиеся к завершению торговые соглашения со многими другими партнёрами в Индо-Тихоокеанском регионе, от Камбоджи до Японии и Южной Кореи", - отметил Трамп.
По его словам, США "рады наладить более плодотворное партнёрство" в области энергетики, технологий, искусственного интеллекта, критически важных минералов и в других областях.