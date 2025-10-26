Трамп анонсировал подписание торговых соглашений с азиатскими партнерами

КУАЛА-ЛУМПУР, 26 окт — РИА Новости. США на этой неделе подпишут торговые соглашения со многими партнёрами в Индо-Тихоокеанском регионе, от Камбоджи до Японии и Южной Кореи, заявил президент США Дональд Трамп на саммите АСЕАН в Малайзии.