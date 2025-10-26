https://ria.ru/20251026/uragan-2050650000.html
Ураган "Мелисса" усилился до третьей категории
Ураган "Мелисса" усилился до третьей категории по шкале Саффира-Симпсона, сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC).
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Ураган "Мелисса" усилился до третьей категории по шкале Саффира-Симпсона, сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC).
"Мелисса" — ураган третьей степени по шкале Саффира-Симпсона", — говорится в заявлении на портале метеослужбы.
По данным NHC, "Мелисса" находится в Карибском море
. Максимальная устойчивая скорость ветра увеличилась до 185 километров в час, он движется на запад со скоростью шесть километров в час.
Ранее Управление гражданской защиты Гаити
сообщило, что по меньшей мере три человека погибли и один пострадал в Гаити из-за последствий тропического шторма "Мелисса".
Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 63 километров в час. Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость его ветра должна составить 119 километров в час. Если скорость ветра достигнет 154 километров в час, категория урагана будет повышена до второй, при 178 — до третьей, при 209 — до четвертой. Пятая, самая опасная категория присваивается ураганам со скоростью ветра 252 километра в час и более.