16:01 26.10.2025
в мире, украина, румыния, черновицкая область, сергей лавров
В мире, Украина, Румыния, Черновицкая область, Сергей Лавров
МИД Румынии обвинил власти Украины в отходе от европейских ценностей

Бухарест счел решение Киева закрыть румыноязычные лицеи отходом от ценностей ЕС

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги Украины и ЕС в Брюсселе
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе
КИШИНЕВ, 26 окт - РИА Новости. Решение Украины сократить количество румыноязычных школ на Украине можно считать отходом от европейских ценностей и нарушением договоренностей, достигнутых на двустороннем уровне, заявили в МИД Румынии.
Ранее румынский телеканал Digi24 сообщил, что власти Украины приняли решение о закрытии 16 лицеев с обучением на румынском языке в Черновицкой области к началу 2027 года.
"Была направлена просьба найти решения, которые не повлияют негативно на реализацию права на образование этнических румын, желающих обучаться на родном языке. Соблюдение прав лиц, принадлежащих к румынскому меньшинству, и гарантия полного доступа к образованию на родном языке, также в соответствии с международными обязательствами, взятыми на себя Украиной, являются существенными аспектами полного принятия Украиной европейских ценностей", - говорится в заявлении МИД, опубликованном в контексте решения Украины.
В министерстве отметили, что Бухарест придает приоритетное значение доступу к румынскому языку за пределами Румынии.
"Даже на этом промежуточном этапе мы твердо заявили, что оно (решение Киева) не соответствует ни ожиданиям общины, ни принципам, обсуждавшимся на двустороннем правительственном уровне … с целью защиты образовательных интересов румынского меньшинства", - добавили в МИД подчеркнув, что диалог с украинской стороной по этому вопросу продолжается.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на принудительную ассимиляцию.
В миреУкраинаРумынияЧерновицкая областьСергей Лавров
 
 
