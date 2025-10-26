МИД Румынии обвинил власти Украины в отходе от европейских ценностей

КИШИНЕВ, 26 окт - РИА Новости. Решение Украины сократить количество румыноязычных школ на Украине можно считать отходом от европейских ценностей и нарушением договоренностей, достигнутых на двустороннем уровне, заявили в МИД Румынии.

Ранее румынский телеканал Digi24 сообщил, что власти Украины приняли решение о закрытии 16 лицеев с обучением на румынском языке в Черновицкой области к началу 2027 года.

"Была направлена просьба найти решения, которые не повлияют негативно на реализацию права на образование этнических румын, желающих обучаться на родном языке. Соблюдение прав лиц, принадлежащих к румынскому меньшинству, и гарантия полного доступа к образованию на родном языке, также в соответствии с международными обязательствами, взятыми на себя Украиной, являются существенными аспектами полного принятия Украиной европейских ценностей", - говорится в заявлении МИД, опубликованном в контексте решения Украины.

В министерстве отметили, что Бухарест придает приоритетное значение доступу к румынскому языку за пределами Румынии.

"Даже на этом промежуточном этапе мы твердо заявили, что оно (решение Киева) не соответствует ни ожиданиям общины, ни принципам, обсуждавшимся на двустороннем правительственном уровне … с целью защиты образовательных интересов румынского меньшинства", - добавили в МИД подчеркнув, что диалог с украинской стороной по этому вопросу продолжается.