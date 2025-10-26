Рейтинг@Mail.ru
В Одессе принудительно мобилизованный украинец умер в военкомате - РИА Новости, 26.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:28 26.10.2025
https://ria.ru/20251026/ukraina-2050715770.html
В Одессе принудительно мобилизованный украинец умер в военкомате
В Одессе принудительно мобилизованный украинец умер в военкомате - РИА Новости, 26.10.2025
В Одессе принудительно мобилизованный украинец умер в военкомате
Принудительно мобилизованный украинец в военкомате Одессы получил черепно-мозговую травму, впал в кому и скончался, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T14:28:00+03:00
2025-10-26T14:28:00+03:00
в мире
одесса
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934981341_0:55:3072:1782_1920x0_80_0_0_df25af8e8a06118899682a299cf37e70.jpg
https://ria.ru/20250720/mobilizatsiya-2030283553.html
одесса
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934981341_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4861c5f696183dd5df0ac343f95ca3d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, одесса, украина, вооруженные силы украины
В мире, Одесса, Украина, Вооруженные силы Украины
В Одессе принудительно мобилизованный украинец умер в военкомате

В Одессе принудительно мобилизованный украинец в военкомате впал в кому и умер

© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкКоридор в больнице
Коридор в больнице - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в медиабанк
Коридор в больнице. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Принудительно мобилизованный украинец в военкомате Одессы получил черепно-мозговую травму, впал в кому и скончался, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"В ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) Подольского района Одессы скончался мобилизованный Роман Сопин. После прохождения медкомиссии ТЦК с вынесением диагноза "годен" его родным сообщили, что у Романа черепно-мозговая травма и необходимо делать трепанацию черепа. По итогу парень впал в кому и скончался, не приходя в сознание", - сказал собеседник агентства.
По версии ТЦК, у мобилизованного, который был признан годным к военной службе, случился приступ эпилепсии, в результате чего он упал и ударился об пол, добавили в российских силовых структурах.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в армии, а насильственные действия военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
Автомобиль скорой помощи на Украине - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
В Одессе врач после общения с сотрудниками военкомата попал в реанимацию
20 июля, 17:00
 
В миреОдессаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала