В Одессе принудительно мобилизованный украинец умер в военкомате

"В ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) Подольского района Одессы скончался мобилизованный Роман Сопин. После прохождения медкомиссии ТЦК с вынесением диагноза "годен" его родным сообщили, что у Романа черепно-мозговая травма и необходимо делать трепанацию черепа. По итогу парень впал в кому и скончался, не приходя в сознание", - сказал собеседник агентства.