https://ria.ru/20251026/ukraina-2050715770.html
В Одессе принудительно мобилизованный украинец умер в военкомате
В Одессе принудительно мобилизованный украинец умер в военкомате - РИА Новости, 26.10.2025
В Одессе принудительно мобилизованный украинец умер в военкомате
Принудительно мобилизованный украинец в военкомате Одессы получил черепно-мозговую травму, впал в кому и скончался, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T14:28:00+03:00
2025-10-26T14:28:00+03:00
2025-10-26T14:28:00+03:00
в мире
одесса
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934981341_0:55:3072:1782_1920x0_80_0_0_df25af8e8a06118899682a299cf37e70.jpg
https://ria.ru/20250720/mobilizatsiya-2030283553.html
одесса
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934981341_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4861c5f696183dd5df0ac343f95ca3d5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесса, украина, вооруженные силы украины
В мире, Одесса, Украина, Вооруженные силы Украины
В Одессе принудительно мобилизованный украинец умер в военкомате
В Одессе принудительно мобилизованный украинец в военкомате впал в кому и умер
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Принудительно мобилизованный украинец в военкомате Одессы получил черепно-мозговую травму, впал в кому и скончался, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"В ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) Подольского района Одессы скончался мобилизованный Роман Сопин. После прохождения медкомиссии ТЦК с вынесением диагноза "годен" его родным сообщили, что у Романа черепно-мозговая травма и необходимо делать трепанацию черепа. По итогу парень впал в кому и скончался, не приходя в сознание", - сказал собеседник агентства.
По версии ТЦК, у мобилизованного, который был признан годным к военной службе, случился приступ эпилепсии, в результате чего он упал и ударился об пол, добавили в российских силовых структурах.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в армии, а насильственные действия военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.