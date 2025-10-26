Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал, почему Киев не хочет переговоров - РИА Новости, 26.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
14:04 26.10.2025
Песков рассказал, почему Киев не хочет переговоров
Представители киевского режима не хотят переговорного процесса, это следствие влияния европейцев, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.10.2025
Песков рассказал, почему Киев не хочет переговоров

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Представители киевского режима не хотят переговорного процесса, это следствие влияния европейцев, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Украинцы не хотят переговорного процесса. Их всячески сподвигают на это нежелание европейцы, Евросоюз. Мы видим, что Евросоюз буквально находится в такой военной истерике. Вот это является причиной той самой паузы", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
