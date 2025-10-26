https://ria.ru/20251026/ukraina-2050710484.html
Песков рассказал, почему Киев не хочет переговоров
Представители киевского режима не хотят переговорного процесса, это следствие влияния европейцев, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.10.2025
специальная военная операция на украине
в мире
россия
дмитрий песков
павел зарубин
россия
