Песков оценил способность Украины самой производить ракеты
Песков оценил способность Украины самой производить ракеты - РИА Новости, 26.10.2025
Песков оценил способность Украины самой производить ракеты
Украина сейчас вряд ли сама может производить дальнобойные ракеты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.10.2025
Песков оценил способность Украины самой производить ракеты
Песков: Украина вряд ли сама может производить дальнобойные ракеты