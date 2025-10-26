Украинка нашла мобилизованного сына на улице с сотрясением и амнезией

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Принудительно мобилизованного украинца в Киевской области нашли лежащим на улице с многочисленными травмами и потерей памяти после сотрясения мозга, тогда как в военкомате родственников уверяли, что он отправлен в часть в Белую Церковь, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.