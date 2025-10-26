Рейтинг@Mail.ru
Украинка нашла мобилизованного сына на улице с сотрясением и амнезией - РИА Новости, 26.10.2025
12:32 26.10.2025 (обновлено: 13:05 26.10.2025)
Украинка нашла мобилизованного сына на улице с сотрясением и амнезией
Украинка нашла мобилизованного сына на улице с сотрясением и амнезией
Украинка нашла мобилизованного сына на улице с сотрясением и амнезией

Украинка нашла мобилизованного сына на улице избитым и потерявшим память

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киев. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Принудительно мобилизованного украинца в Киевской области нашли лежащим на улице с многочисленными травмами и потерей памяти после сотрясения мозга, тогда как в военкомате родственников уверяли, что он отправлен в часть в Белую Церковь, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В селе Тараща Киевской области мать обнаружила своего сына Романа лежащим на улице с многочисленными травмами и в чужой одежде. Ранее в местном ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы. — Прим. ред.) ей сообщили, что Романа отправили в часть в Белую Церковь, однако там ей его разыскать не удалось", — сказал собеседник агентства.
По словам представителя силовых структур, сейчас пострадавший находится в реанимации с многочисленными ушибами, сотрясением головного мозга и потерей памяти.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава, а насильственные действия военкомов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
