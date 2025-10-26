В США предложили новый способ урегулирования конфликта на Украине

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может повлиять на Владимира Зеленского, остановив поставки современного оружия, пишет American Thinker.
"Трамп должен понимать, что единственным способом не допустить эту войну (между Россией и США. — Прим. ред.) может оказаться предложенное Уиткоффом решение о передаче Путину всего Донбасса. Более того, Трампу не составит труда добиться этого исхода: достаточно лишь прекратить поставлять Украине современное оружие, даже если для этого придется урезать финансирование НАТО", — говорится в публикации.
"Трамп должен понимать, что единственным способом не допустить эту войну (между Россией и США. — Прим. ред.) может оказаться предложенное Уиткоффом решение о передаче Путину всего Донбасса. Более того, Трампу не составит труда добиться этого исхода: достаточно лишь прекратить поставлять Украине современное оружие, даже если для этого придется урезать финансирование НАТО", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что элементарного отказа от передачи Киеву ракет Tomahawk хватит, чтобы навязать Зеленскому сценарий урегулирования и заставить его и альянс смириться с реальностью.
В октябре Трамп встретился с главой киевского режима в Вашингтоне. Как сообщал Reuters, глава Белого дома намекнул на замерзание и разрушение Украины, если она не заключит сделку. Ранее спецпосланник президента Стив Уиткофф был одним из тех, кто наиболее настойчиво требовал от Киева согласиться на "обмен" территориями с Москвой.
Портал Axios отметил, что переговоры были напряженными, а американский лидер проявил жесткость. Один из источников заявил, что встреча "прошла плохо". Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за пределами территории Белого дома.
В октябре Трамп встретился с главой киевского режима в Вашингтоне. Как сообщал Reuters, глава Белого дома намекнул на замерзание и разрушение Украины, если она не заключит сделку. Ранее спецпосланник президента Стив Уиткофф был одним из тех, кто наиболее настойчиво требовал от Киева согласиться на "обмен" территориями с Москвой.
Портал Axios отметил, что переговоры были напряженными, а американский лидер проявил жесткость. Один из источников заявил, что встреча "прошла плохо". Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за пределами территории Белого дома.