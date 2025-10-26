Рейтинг@Mail.ru
В США предложили новый способ урегулирования конфликта на Украине - РИА Новости, 26.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:29 26.10.2025 (обновлено: 21:57 26.10.2025)
https://ria.ru/20251026/ukraina-2050687102.html
В США предложили новый способ урегулирования конфликта на Украине
В США предложили новый способ урегулирования конфликта на Украине - РИА Новости, 26.10.2025
В США предложили новый способ урегулирования конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп может повлиять на Владимира Зеленского, остановив поставки современного оружия, пишет American Thinker."Трамп должен понимать, что... РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T12:29:00+03:00
2025-10-26T21:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
дональд трамп
сша
украина
владимир зеленский
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041496444_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_ce2ec8e53acdefa86d84b9235678b60b.jpg
https://ria.ru/20251026/ukraina-2050664180.html
https://ria.ru/20251026/khili-2050657705.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041496444_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_80c7a7fd277c968efb5650541fc50276.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дональд трамп, сша, украина, владимир зеленский, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дональд Трамп, США, Украина, Владимир Зеленский, Россия
В США предложили новый способ урегулирования конфликта на Украине

AT: Трамп остановкой поставок современного оружия может повлиять на Зеленского

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета САУ 2С7М "Малка"
Боевая работа расчета САУ 2С7М Малка - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета САУ 2С7М "Малка" . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может повлиять на Владимира Зеленского, остановив поставки современного оружия, пишет American Thinker.

"Трамп должен понимать, что единственным способом не допустить эту войну (между Россией и США. — Прим. ред.) может оказаться предложенное Уиткоффом решение о передаче Путину всего Донбасса. Более того, Трампу не составит труда добиться этого исхода: достаточно лишь прекратить поставлять Украине современное оружие, даже если для этого придется урезать финансирование НАТО", — говорится в публикации.
Кирилл Буданов* - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Буданов* сделал заявление об окончании конфликта на Украине
09:37
В статье отмечается, что элементарного отказа от передачи Киеву ракет Tomahawk хватит, чтобы навязать Зеленскому сценарий урегулирования и заставить его и альянс смириться с реальностью.

В октябре Трамп встретился с главой киевского режима в Вашингтоне. Как сообщал Reuters, глава Белого дома намекнул на замерзание и разрушение Украины, если она не заключит сделку. Ранее спецпосланник президента Стив Уиткофф был одним из тех, кто наиболее настойчиво требовал от Киева согласиться на "обмен" территориями с Москвой.

Портал Axios отметил, что переговоры были напряженными, а американский лидер проявил жесткость. Один из источников заявил, что встреча "прошла плохо". Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за пределами территории Белого дома.
Глава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Министр обороны Британии раскрыл, что Лондон подготовил России
08:55
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДональд ТрампСШАУкраинаВладимир ЗеленскийРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала