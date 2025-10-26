https://ria.ru/20251026/ukraina-2050683782.html
В Черниговской области уничтожили объект критической инфраструктуры
Административное здание предприятия критической инфраструктуры уничтожено взрывом в Новгороде-Сиверском в Черниговской области, сообщает агентство РБК-Украина. РИА Новости, 26.10.2025
