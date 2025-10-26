Рейтинг@Mail.ru
В Черниговской области уничтожили объект критической инфраструктуры
12:00 26.10.2025
https://ria.ru/20251026/ukraina-2050683782.html
В Черниговской области уничтожили объект критической инфраструктуры
В Черниговской области уничтожили объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 26.10.2025
В Черниговской области уничтожили объект критической инфраструктуры
Административное здание предприятия критической инфраструктуры уничтожено взрывом в Новгороде-Сиверском в Черниговской области, сообщает агентство РБК-Украина. РИА Новости, 26.10.2025
черниговская область
в мире
https://ria.ru/20251026/ukraina-2050678124.html
черниговская область
черниговская область, в мире
Черниговская область, В мире
В Черниговской области уничтожили объект критической инфраструктуры

Взрыв уничтожил объект инфраструктуры в Новгороде-Сиверском Черниговской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Административное здание предприятия критической инфраструктуры уничтожено взрывом в Новгороде-Сиверском в Черниговской области, сообщает агентство РБК-Украина.
"Админздание предприятия критической инфраструктуры" "полностью уничтожено огнем", говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ.
Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
В Черниговской области уничтожили ремонтные и топливные площадки ВСУ
11:09
 
Черниговская областьВ мире
 
 
