В Черниговской области уничтожили ремонтные и топливные площадки ВСУ
Склады, логистические узлы, топливные и ремонтные площадки ВСУ уничтожены в Черниговской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T11:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
черниговская область
украина
сергей лебедев
вооруженные силы украины
в мире
черниговская область
украина
2025
В Черниговской области уничтожили ремонтные и топливные площадки ВСУ
