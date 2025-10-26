Рейтинг@Mail.ru
В Черниговской области уничтожили ремонтные и топливные площадки ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
11:09 26.10.2025
В Черниговской области уничтожили ремонтные и топливные площадки ВСУ
В Черниговской области уничтожили ремонтные и топливные площадки ВСУ
Склады, логистические узлы, топливные и ремонтные площадки ВСУ уничтожены в Черниговской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 26.10.2025
2025
черниговская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины, в мире
В Черниговской области уничтожили ремонтные и топливные площадки ВСУ

Склады, ремонтные и топливные площадки ВСУ уничтожили в Черниговской области

ДОНЕЦК, 26 окт - РИА Новости. Склады, логистические узлы, топливные и ремонтные площадки ВСУ уничтожены в Черниговской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"Черниговская область... Уничтоженные цели: склады, логистические узлы, топливные и ремонтные площадки", - заявил Лебедев.
Он добавил, что также удары наносились по объектам тыловой инфраструктуры и транспорта украинских войск в Черниговской области.
В Сумской области уничтожили склады с техникой и опорные пункты тыла ВСУ
