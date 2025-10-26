Рейтинг@Mail.ru
В Сумской области уничтожили склады с техникой и опорные пункты тыла ВСУ - РИА Новости, 26.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
11:07 26.10.2025
В Сумской области уничтожили склады с техникой и опорные пункты тыла ВСУ
В Сумской области уничтожили склады с техникой и опорные пункты тыла ВСУ
Ударами уничтожены ангары с техникой и опорные пункты тыла ВСУ в Сумской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья... РИА Новости, 26.10.2025
В Сумской области уничтожили склады с техникой и опорные пункты тыла ВСУ

Лебедев: в Сумской области уничтожили склады техники и опорные пункты тыла ВСУ

ДОНЕЦК, 26 окт - РИА Новости. Ударами уничтожены ангары с техникой и опорные пункты тыла ВСУ в Сумской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"Сумская область. Уничтоженные цели: склады с БК (боеприпасами - ред.) и ангары с техникой, опорные пункты тыла", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что Сумская область является постоянной "зоной теста" для роя дронов и точечных ударов по логистике. Экстренные службы, как он отмечает, часто сообщают о поджогах и повреждениях инфраструктуры.
В Днепропетровской области нанесли удар по промышленной инфраструктуре ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
 
