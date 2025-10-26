https://ria.ru/20251026/ukraina-2050677255.html
В Сумской области уничтожили склады с техникой и опорные пункты тыла ВСУ
Ударами уничтожены ангары с техникой и опорные пункты тыла ВСУ в Сумской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья... РИА Новости, 26.10.2025
специальная военная операция на украине
сумская область
украина
сергей лебедев
вооруженные силы украины
в мире
сумская область
украина
