Буданов* сделал заявление об окончании конфликта на Украине

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Глава ГУР Украины Кирилл Буданов* назвал исход украинского конфликта "философским вопросом". Его слова приводит газета Il Foglio.
Он высказался о готовности Киева пойти на территориальные уступки ради урегулирования ситуации.
"На этот вопрос сложно ответить, потому что его смысл почти лежит в области философии", — сказал глава ГУР Украины.
При этом он добавил, что, с одной стороны, считает потерю территорий плохим итогом, а с другой — это позволит сохранить жизни. Кроме того, Буданов отметил, что для окончания конфликта нужно, чтобы совпали многие факторы.
В октябре президент США Дональд Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. Как сообщал Reuters, глава Белого дома Дональд Трамп намекнул на замерзание и разрушение Украины, если она не заключит сделку. Ранее спецпосланник президента Стив Уиткофф был одним из тех, кто наиболее настойчиво требовал от Киева согласиться на "обмен территориями" с Москвой.
Портал Axios отметил, что переговоры были напряженными, а американский лидер проявил жесткость. Один из источников заявил, что встреча "прошла плохо". Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за пределами территории Белого дома.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.