Буданов* сделал заявление об окончании конфликта на Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:37 26.10.2025 (обновлено: 15:45 26.10.2025)
Буданов* сделал заявление об окончании конфликта на Украине
Глава ГУР Украины Кирилл Буданов* назвал исход украинского конфликта "философским вопросом". Его слова приводит газета Il Foglio. Он высказался о готовности...
Буданов* сделал заявление об окончании конфликта на Украине

Буданов назвал исход конфликта на Украине философским вопросом

Кирилл Буданов*
Кирилл Буданов* - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Кирилл Буданов*. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Глава ГУР Украины Кирилл Буданов* назвал исход украинского конфликта "философским вопросом". Его слова приводит газета Il Foglio.

Он высказался о готовности Киева пойти на территориальные уступки ради урегулирования ситуации.
Глава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Министр обороны Британии раскрыл, что Лондон подготовил России
08:55
"На этот вопрос сложно ответить, потому что его смысл почти лежит в области философии", — сказал глава ГУР Украины.
При этом он добавил, что, с одной стороны, считает потерю территорий плохим итогом, а с другой — это позволит сохранить жизни. Кроме того, Буданов отметил, что для окончания конфликта нужно, чтобы совпали многие факторы.

В октябре президент США Дональд Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. Как сообщал Reuters, глава Белого дома Дональд Трамп намекнул на замерзание и разрушение Украины, если она не заключит сделку. Ранее спецпосланник президента Стив Уиткофф был одним из тех, кто наиболее настойчиво требовал от Киева согласиться на "обмен территориями" с Москвой.

Портал Axios отметил, что переговоры были напряженными, а американский лидер проявил жесткость. Один из источников заявил, что встреча "прошла плохо". Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за пределами территории Белого дома.
Боевая работа расчета САУ 2С7М Малка - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
В США предложили новый способ урегулирования конфликта на Украине
12:29
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
