В нескольких регионах Украины введут почасовые отключения света

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Почасовые отключения света для бытовых потребителей и лимит мощности для промышленных предприятий применят в воскресенье в отдельных регионах Украины, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
На Украине ввели графики почасовых отключений света
22 октября, 14:56
В компании уточнили, что графики почасовых отключений будут действовать с 09.00 до 22.00 (с 10.00 до 23.00 мск) объемом от 0,5 до 1 очереди для бытовых потребителей. В этот же промежуток времени графики ограничений мощности применят для промышленных потребителей.
Массовые многочасовые отключения света начались в ряде регионов Украины, а также в Киеве 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. К выходным ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.