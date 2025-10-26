В нескольких регионах Украины введут почасовые отключения света

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Почасовые отключения света для бытовых потребителей и лимит мощности для промышленных предприятий применят в воскресенье в отдельных регионах Украины, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

В компании уточнили, что графики почасовых отключений будут действовать с 09.00 до 22.00 (с 10.00 до 23.00 мск) объемом от 0,5 до 1 очереди для бытовых потребителей. В этот же промежуток времени графики ограничений мощности применят для промышленных потребителей.