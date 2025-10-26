Рейтинг@Mail.ru
В нескольких регионах Украины введут почасовые отключения света
07:38 26.10.2025
В нескольких регионах Украины введут почасовые отключения света
Почасовые отключения света для бытовых потребителей и лимит мощности для промышленных предприятий применят в воскресенье в отдельных регионах Украины, сообщила... РИА Новости, 26.10.2025
2025
В нескольких регионах Украины введут почасовые отключения света

Линии электропередачи в Киеве
Линии электропередачи в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Почасовые отключения света для бытовых потребителей и лимит мощности для промышленных предприятий применят в воскресенье в отдельных регионах Украины, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
"Двадцать шестого октября в отдельных регионах Украины будут применяться меры по ограничению потребления", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго".
В компании уточнили, что графики почасовых отключений будут действовать с 09.00 до 22.00 (с 10.00 до 23.00 мск) объемом от 0,5 до 1 очереди для бытовых потребителей. В этот же промежуток времени графики ограничений мощности применят для промышленных потребителей.
Массовые многочасовые отключения света начались в ряде регионов Украины, а также в Киеве 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. К выходным ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
