Рейтинг@Mail.ru
Военная помощь Украине от Нидерландов всплыла на распродаже в интернете - РИА Новости, 26.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:23 26.10.2025 (обновлено: 09:29 26.10.2025)
https://ria.ru/20251026/ukraina-2050649534.html
Военная помощь Украине от Нидерландов всплыла на распродаже в интернете
Военная помощь Украине от Нидерландов всплыла на распродаже в интернете - РИА Новости, 26.10.2025
Военная помощь Украине от Нидерландов всплыла на распродаже в интернете
Украинцы распродают на сайте объявлений нидерландскую военную экипировку, в том числе одежду, комплект подсумков и даже швейный набор, выяснило РИА Новости на... РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T06:23:00+03:00
2025-10-26T09:29:00+03:00
в мире
нидерланды
сша
великобритания
нато
бундесвер германии
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037942985_0:146:2500:1552_1920x0_80_0_0_2521daede689b009d53e6c828b634191.jpg
https://ria.ru/20250330/nato-2008202851.html
https://ria.ru/20250701/ukraina-2026429151.html
нидерланды
сша
великобритания
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037942985_101:0:2322:1666_1920x0_80_0_0_7c1a2c51bfefee55b4939ae2ad2bf85c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нидерланды, сша, великобритания, нато, бундесвер германии, украина
В мире, Нидерланды, США, Великобритания, НАТО, Бундесвер Германии, Украина
Военная помощь Украине от Нидерландов всплыла на распродаже в интернете

Украинцы распродают нидерландскую военную экипировку через интернет

© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Украинцы распродают на сайте объявлений нидерландскую военную экипировку, в том числе одежду, комплект подсумков и даже швейный набор, выяснило РИА Новости на основе анализа данных социальных сетей.
На украинском сайте объявлений предлагают купить военную нидерландскую экипировку. Например, сумка для противогаза продается за 150 гривен (290 рублей) и комплект подсумков за 140 гривен (272 рубля). В одном из объявлений автор подчеркивает, что товар "используется военнослужащими Нидерландов".
Гуманитарную помощь НАТО распродают на украинских сайтах - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
На украинских сайтах распродают гуманитарную помощь НАТО
30 марта, 07:06
Также в продаже есть швейный набор для ремонта одежды за 60 гривен (116 рублей). Его продавец утверждает, что товар оригинальный, однако добавляет, что на всех чехлах срезаны эмблемы.
Помимо этого, на сайте продается чехол для ножа за 150 гривен (290 рублей), совместимый с системой MOLLE (модульная система крепления снаряжения, используемая в армиях США, Великобритании и других стран НАТО. — Прим. ред.).
Кроме того, на украинском сайте объявлений представлены термобрюки армии Нидерландов. Один из продавцов отмечает, что данный товар является оригинальным и изготовлен из антибактериального полиэстера. Брюки доступны в размерах S, XL, XXL. Цена варьируется от 200 гривен (390 рублей) до 350 гривен (680 рублей) за штуку.
Также в категории "одежда" можно встретить объявление о продаже военного комбинезона стоимостью 550 гривен (1070 рублей), подстежки для куртки за 850 гривен (1654 рубля), и футболки за 150 гривен (290 рублей). Продавцы утверждают, что это предметы экипировки армии Нидерландов. В описании подстежки указано, что она подойдет к военным курткам армии Британии и армии бундесвера (Вооруженные силы ФРГ).
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
На Украине продают одежду с фашистской символикой
1 июля, 06:18
 
В миреНидерландыСШАВеликобританияНАТОБундесвер ГерманииУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала