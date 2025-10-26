Военная помощь Украине от Нидерландов всплыла на распродаже в интернете

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Украинцы распродают на сайте объявлений нидерландскую военную экипировку, в том числе одежду, комплект подсумков и даже швейный набор, выяснило РИА Новости на основе анализа данных социальных сетей.

На украинском сайте объявлений предлагают купить военную нидерландскую экипировку. Например, сумка для противогаза продается за 150 гривен (290 рублей) и комплект подсумков за 140 гривен (272 рубля). В одном из объявлений автор подчеркивает, что товар "используется военнослужащими Нидерландов".

Также в продаже есть швейный набор для ремонта одежды за 60 гривен (116 рублей). Его продавец утверждает, что товар оригинальный, однако добавляет, что на всех чехлах срезаны эмблемы.

Помимо этого, на сайте продается чехол для ножа за 150 гривен (290 рублей), совместимый с системой MOLLE (модульная система крепления снаряжения, используемая в армиях США Великобритании и других стран НАТО . — Прим. ред.).

Кроме того, на украинском сайте объявлений представлены термобрюки армии Нидерландов . Один из продавцов отмечает, что данный товар является оригинальным и изготовлен из антибактериального полиэстера. Брюки доступны в размерах S, XL, XXL. Цена варьируется от 200 гривен (390 рублей) до 350 гривен (680 рублей) за штуку.