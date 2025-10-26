Рейтинг@Mail.ru
"Может поджечь". Западным лидерам посоветовали не обниматься с Зеленским
05:54 26.10.2025 (обновлено: 10:22 26.10.2025)
"Может поджечь". Западным лидерам посоветовали не обниматься с Зеленским
в мире
великобритания
лондон
кир стармер
украина
владимир зеленский
крейг мюррей
великобритания
лондон
украина
в мире, великобритания, лондон, кир стармер, украина, владимир зеленский, крейг мюррей
В мире, Великобритания, Лондон, Кир Стармер, Украина, Владимир Зеленский, Крейг Мюррей
"Может поджечь". Западным лидерам посоветовали не обниматься с Зеленским

Журналист Мюррей: лидерам Запада следует осторожнее вести себя с Зеленским

© AP Photo / Kirsty WigglesworthВладимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время встречи в Лондоне. 24 октября 2025
Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время встречи в Лондоне. 24 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время встречи в Лондоне. 24 октября 2025
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Премьер-министру Великобританию Киру Стармеру следовало бы осторожнее демонстрировать свое дружеское отношение к киевскому режиму, ведь именно украинцы обвиняются в поджоге его дома в Лондоне, заявил историк, публицист Крейг Мюррей в соцсети Х.
Так он прокомментировал фото объятия Стармера с Владимиром Зеленским, прибывшим в Великобританию с визитом.
Владимир Зеленский и король Карл III в Виндзорском замке. 24 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
"Костюмированный парад". Журналист высмеял визит Зеленского в Британию
24 октября, 19:09
"Стармеру следует с осторожностью относиться к объятиям украинских мужчин. Я слышал, что они могут появиться через пару лет и поджечь вашу собственность", —написал Мюррей.
В мае в доме Стармера произошел пожар, а до этого правоохранительные органы Великобритании зафиксировали еще несколько инцидентов с поджогами имущества премьера. По этому делу полиция задержала 21-летнего гражданина Украины Романа Лавриновича, 26-летнего гражданина Румынии украинского происхождения Станислава Карпюка и 34-летнего гражданина Украины Петра Починка. Им предъявили обвинения в поджоге дома Стармера.
Премьер-министра Великобритании Кира Стармера и Владимира Зеленского приветствуют украинские школьники в Лондоне - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Журналист высмеял конфуз Зеленского на встрече со Стармером
Вчера, 15:17
 
В миреВеликобританияЛондонКир СтармерУкраинаВладимир ЗеленскийКрейг Мюррей
 
 
