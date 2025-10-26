МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Будущей зимой на Украине из-за перебоев в энергоснабжении и роста цен могут закрыться заводы, а население останется без отопления, пишет The New York Times.
"Растут опасения, что многие домохозяйства могут остаться без достаточного тепла этой зимой, учитывая, что в стране отрицательные температуры могут держаться неделями", — прогнозирует издание.
Вместе с тем в статье отмечается, что в связи с вероятным закрытием заводов и обострением дефицита энергии значительно возрастет поток эмигрантов с Украины, что еще в большей степени усугубит состояние экономики страны.
Ранее экс-министр энергетики Украины Юрий Продан предупредил, что зимой страна не сможет избежать перебоев в газо- и электроснабжении.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.