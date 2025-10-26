Рейтинг@Mail.ru
На Западе предупредили украинцев, что их ждет зимой
05:17 26.10.2025 (обновлено: 05:19 26.10.2025)
На Западе предупредили украинцев, что их ждет зимой
На Западе предупредили украинцев, что их ждет зимой
Будущей зимой на Украине из-за перебоев в энергоснабжении и роста цен могут закрыться заводы, а население останется без отопления, пишет The New York Times. РИА Новости, 26.10.2025
На Западе предупредили украинцев, что их ждет зимой

NYT: зимой на Украине закроются заводы, а граждане останутся без отопления

© AP Photo / Yevhen TitovПожар на объекте эенегретической инфраструктуры в Харькове, Украина
Пожар на объекте эенегретической инфраструктуры в Харькове, Украина - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© AP Photo / Yevhen Titov
Пожар на объекте эенегретической инфраструктуры в Харькове, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Будущей зимой на Украине из-за перебоев в энергоснабжении и роста цен могут закрыться заводы, а население останется без отопления, пишет The New York Times.
"Растут опасения, что многие домохозяйства могут остаться без достаточного тепла этой зимой, учитывая, что в стране отрицательные температуры могут держаться неделями", — прогнозирует издание.
Сотрудники пожарной службы Украины во время тушения пожара - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
В Киеве прогремели взрывы
02:41
Вместе с тем в статье отмечается, что в связи с вероятным закрытием заводов и обострением дефицита энергии значительно возрастет поток эмигрантов с Украины, что еще в большей степени усугубит состояние экономики страны.
Ранее экс-министр энергетики Украины Юрий Продан предупредил, что зимой страна не сможет избежать перебоев в газо- и электроснабжении.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Дым на месте пожара в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Кличко сделал заявление после ночных событий в Киеве
Вчера, 10:41
 
