Такое не пережить. Евросоюз сделал Украине роковое предложение

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости, Михаил Катков. Брюссель долгие годы кормит Киев обещаниями, однако каждый раз находится причина, чтобы отложить вступление в ЕС. Сейчас убеждают, что главная преграда — Будапешт. Для устранения проблемы украинцам предлагают "временно" стать бесправными. Но о последствиях такого шага — ни слова. Что на самом деле задумали на Западе и чем это обернется для Украины — в материале РИА Новости.

Европейская мечта

Киев устремился в ЕС сразу после обретения независимости, но к 2014 году добился только крайне невыгодного соглашения об ассоциации. При этом западные партнеры убеждали: чем хуже отношения с Россией, тем крепче связь с Европой.

© AP Photo / Olivier Matthys Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский и председатель Европейского совета Шарль Мишель после саммита Европейского союза в Брюсселе © AP Photo / Olivier Matthys Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский и председатель Европейского совета Шарль Мишель после саммита Европейского союза в Брюсселе

Когда началась СВО, Брюссель предоставил Украине статус кандидата, однако на этом опять все застопорилось. Следующий этап евроинтеграции должен был стартовать в начале 2025-го. Но в феврале Венгрия заблокировала процесс, сославшись на угрозу, которую создает киевский режим Евросоюзу в целом и Будапешту в частности.

Сама процедура разделена на 35 глав, сгруппированных в шесть блоков (кластеров). Первый называется "Основы" — это требования по подготовке двух "дорожных карт", посвященных обеспечению верховенства права и реформам государственного управления. Переговоры по евроинтеграции продолжились, но на "неофициальном" уровне. Команду Зеленского это не устраивает. В Киеве утверждают, что неспособны проводить продиктованные европейцами реформы, не опираясь на безусловную поддержку ЕС.

Евробюрократы отвечают: все получится, надо только разобраться с венграми. Для этого они предлагают "на первое время" лишить Украину права вето, сообщает Politico. На практике это означает, что, оказавшись в ЕС, Киев не сможет заблокировать невыгодные для себя решения, зато будет обязан подчиняться приказам союзников.

© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert Глава Европейского совета Антониу Кошта © AP Photo / Geert Vanden Wijngaert Глава Европейского совета Антониу Кошта

ЕС преподносит это как шаг навстречу Украине. Например, председатель комитета по европейским вопросам бундестага Антон Хофрайтер сказал, что в результате Киев и другие кандидаты раньше времени "получат доступ к европейским преимуществам".

Между тем президент Европейского совета Антониу Кошта ранее предлагал открыть кластеры для Украины с одобрения "квалифицированного большинства". Сейчас для этого нужен полный консенсус. Казалось бы, с учетом безмерной любви европейцев к украинцам этот вариант привлекательнее, чем поражение в правах, но тут, помимо Венгрии, возразили Франция, Нидерланды, Греция и Дания.

Двое в лодке

Виктор Орбан давно выступает против присоединения Киева к Евросоюзу. Он считает это "карт-бланшем на бесконечную войну", ведь у Украины нет четких границ, работающей экономики и реального суверенитета. К тому же премьер-министр опасается за сельское хозяйство Венгрии, для которого вступление в ЕС большой аграрной страны не пройдет бесследно.

© AP Photo / Omar Havana Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе © AP Photo / Omar Havana Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе

Похожая позиция у Польши. Варшаву тоже тревожат продолжающиеся боевые действия и дешевое украинское зерно. Кроме того, президент Кароль Навроцкий требует от Киева признать Волынский геноцид и отказаться от героизации Степана Бандеры.

По мнению политолога Александра Дудчака, евробюрократы умело используют позицию Венгрии и Польши для того, чтобы загнать Украину в рабство. "Прежде всего Брюссель заинтересован в том, чтобы Киев оставался в сфере влияния ЕС и предоставлял ресурсы практически безвозмездно. Для этого постоянно обещают членство, но не дают никаких гарантий, ссылаясь на того же Орбана. Уже дошли до того, что открыто предлагают отказаться от прав ради светлого будущего. Если в Киеве согласятся, то в итоге останутся без доступа к европейским рынкам, а на территории страны начнутся различные эксперименты, запрещенные в ЕС", — отметил он в разговоре с РИА Новости.

Счастливого пути

Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов считает, что если европейцы все-таки примут украинцев в семью, они очень быстро пожалеют об этом.

© AP Photo / Andrew Medichini Украинцы во время демонстрации в Риме, Италия © AP Photo / Andrew Medichini Украинцы во время демонстрации в Риме, Италия

"Больнее всего вступление Украины в ЕС ударит по бедным европейским странам. Дело даже не в конфликте с Россией или территориальных претензиях. Украина по территории — одна из крупнейших на континенте, и ее крайне тяжело "переварить". Многие воспримут это, мягко говоря, неоднозначно. Люди уже сейчас страдают из-за необходимости поддерживать Киев, а после интеграции нагрузка вырастет еще больше", — подчеркнул он в беседе с РИА Новости.