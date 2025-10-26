Рейтинг@Mail.ru
Такое не пережить. Евросоюз сделал Украине роковое предложение
08:00 26.10.2025
Такое не пережить. Евросоюз сделал Украине роковое предложение
Такое не пережить. Евросоюз сделал Украине роковое предложение - РИА Новости, 26.10.2025
Такое не пережить. Евросоюз сделал Украине роковое предложение
Брюссель долгие годы кормит Киев обещаниями, однако каждый раз находится причина, чтобы отложить вступление в ЕС. Сейчас убеждают, что главная преграда —... РИА Новости, 26.10.2025
Такое не пережить. Евросоюз сделал Украине роковое предложение

Денисов: Евросоюзу будет тяжело "переварить" Украину

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости, Михаил Катков. Брюссель долгие годы кормит Киев обещаниями, однако каждый раз находится причина, чтобы отложить вступление в ЕС. Сейчас убеждают, что главная преграда — Будапешт. Для устранения проблемы украинцам предлагают "временно" стать бесправными. Но о последствиях такого шага — ни слова. Что на самом деле задумали на Западе и чем это обернется для Украины — в материале РИА Новости.

Европейская мечта

Киев устремился в ЕС сразу после обретения независимости, но к 2014 году добился только крайне невыгодного соглашения об ассоциации. При этом западные партнеры убеждали: чем хуже отношения с Россией, тем крепче связь с Европой.
© AP Photo / Olivier MatthysПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский и председатель Европейского совета Шарль Мишель после саммита Европейского союза в Брюсселе
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейского совета Шарль Мишель после саммита Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© AP Photo / Olivier Matthys
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский и председатель Европейского совета Шарль Мишель после саммита Европейского союза в Брюсселе
Когда началась СВО, Брюссель предоставил Украине статус кандидата, однако на этом опять все застопорилось. Следующий этап евроинтеграции должен был стартовать в начале 2025-го. Но в феврале Венгрия заблокировала процесс, сославшись на угрозу, которую создает киевский режим Евросоюзу в целом и Будапешту в частности.
Сама процедура разделена на 35 глав, сгруппированных в шесть блоков (кластеров). Первый называется "Основы" — это требования по подготовке двух "дорожных карт", посвященных обеспечению верховенства права и реформам государственного управления. Переговоры по евроинтеграции продолжились, но на "неофициальном" уровне. Команду Зеленского это не устраивает. В Киеве утверждают, что неспособны проводить продиктованные европейцами реформы, не опираясь на безусловную поддержку ЕС.
Евробюрократы отвечают: все получится, надо только разобраться с венграми. Для этого они предлагают "на первое время" лишить Украину права вето, сообщает Politico. На практике это означает, что, оказавшись в ЕС, Киев не сможет заблокировать невыгодные для себя решения, зато будет обязан подчиняться приказам союзников.
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава Европейского совета Антониу Кошта
Глава Европейского совета Антониу Кошта - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава Европейского совета Антониу Кошта
ЕС преподносит это как шаг навстречу Украине. Например, председатель комитета по европейским вопросам бундестага Антон Хофрайтер сказал, что в результате Киев и другие кандидаты раньше времени "получат доступ к европейским преимуществам".
Между тем президент Европейского совета Антониу Кошта ранее предлагал открыть кластеры для Украины с одобрения "квалифицированного большинства". Сейчас для этого нужен полный консенсус. Казалось бы, с учетом безмерной любви европейцев к украинцам этот вариант привлекательнее, чем поражение в правах, но тут, помимо Венгрии, возразили Франция, Нидерланды, Греция и Дания.
Миротворец ВС России на КПП в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
"Одесса все изменит". Украина хочет создать новую угрозу для россиян
20 октября, 08:00

Двое в лодке

Виктор Орбан давно выступает против присоединения Киева к Евросоюзу. Он считает это "карт-бланшем на бесконечную войну", ведь у Украины нет четких границ, работающей экономики и реального суверенитета. К тому же премьер-министр опасается за сельское хозяйство Венгрии, для которого вступление в ЕС большой аграрной страны не пройдет бесследно.
© AP Photo / Omar HavanaПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© AP Photo / Omar Havana
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе
Похожая позиция у Польши. Варшаву тоже тревожат продолжающиеся боевые действия и дешевое украинское зерно. Кроме того, президент Кароль Навроцкий требует от Киева признать Волынский геноцид и отказаться от героизации Степана Бандеры.
По мнению политолога Александра Дудчака, евробюрократы умело используют позицию Венгрии и Польши для того, чтобы загнать Украину в рабство. "Прежде всего Брюссель заинтересован в том, чтобы Киев оставался в сфере влияния ЕС и предоставлял ресурсы практически безвозмездно. Для этого постоянно обещают членство, но не дают никаких гарантий, ссылаясь на того же Орбана. Уже дошли до того, что открыто предлагают отказаться от прав ради светлого будущего. Если в Киеве согласятся, то в итоге останутся без доступа к европейским рынкам, а на территории страны начнутся различные эксперименты, запрещенные в ЕС", — отметил он в разговоре с РИА Новости.
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
"Будет хуже". Киев готовит удар по собственным тылам
11 октября, 08:00

Счастливого пути

Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов считает, что если европейцы все-таки примут украинцев в семью, они очень быстро пожалеют об этом.
© AP Photo / Andrew MedichiniУкраинцы во время демонстрации в Риме, Италия
Украинцы во время демонстрации в Риме, Италия - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© AP Photo / Andrew Medichini
Украинцы во время демонстрации в Риме, Италия
"Больнее всего вступление Украины в ЕС ударит по бедным европейским странам. Дело даже не в конфликте с Россией или территориальных претензиях. Украина по территории — одна из крупнейших на континенте, и ее крайне тяжело "переварить". Многие воспримут это, мягко говоря, неоднозначно. Люди уже сейчас страдают из-за необходимости поддерживать Киев, а после интеграции нагрузка вырастет еще больше", — подчеркнул он в беседе с РИА Новости.
Впрочем, похоже, евробюрократы и сами это отлично понимают, поэтому не спешат с расширением границ. Вместо этого они кормят Украину обещаниями, не позволяя прекратить конфликт с Россией.
 
В миреУкраинаКиевРоссияАлександр ДудчакВиктор ОрбанЕвросоюзPoliticoЕвропейский советАнтониу Кошта
 
 
