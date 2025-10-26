https://ria.ru/20251026/ugledar-2050718704.html
Успех операции по освобождению Угледара не подлежит сомнению, заявил Греков
Успех операции по освобождению Угледара не подлежит сомнению, заявил Греков - РИА Новости, 26.10.2025
Успех операции по освобождению Угледара не подлежит сомнению, заявил Греков
Успех операции по освобождению Угледара не подлежит сомнению, заявил замкомандующего группировкой "Восток" по военно-политической работе генерал-лейтенант Роман РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T14:40:00+03:00
2025-10-26T14:40:00+03:00
2025-10-26T15:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
угледар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976301765_0:7:897:512_1920x0_80_0_0_b01300c7a9b5fa12d65765310bdb3b28.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
угледар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976301765_59:0:834:581_1920x0_80_0_0_f3f719b5fbb7992220835f6f789b172b.jpg
Водружение флага над освобожденным российскими войсками Угледаром
"Это был крепкий орешек": замкомандующего группировки "Восток" генерал-лейтенант Роман Греков сообщил о завершении зачистки Угледара, освобожденного 3 октября. Все принимавшие участие в освобождении Угледара будут представлены командованием к наградам.
2025-10-26T14:40
true
PT0M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, донецкая народная республика, угледар
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Угледар
Успех операции по освобождению Угледара не подлежит сомнению, заявил Греков
Генерал Греков: успех Угледарской операции ВС РФ в ДНР не подлежит сомнению
ВЛАДИВОСТОК, 26 окт — РИА Новости. Успех операции по освобождению Угледара не подлежит сомнению, заявил замкомандующего группировкой "Восток" по военно-политической работе генерал-лейтенант Роман Греков.
"Вы знаете, современные мерки, они несколько преобразили те устоявшиеся формы действия, которые нам преподавали в военной школе. Вот все что угодно можно говорить, как угодно искажать информацию на сайтах противника, но успех говорит сам за себя. Здесь трудно что-либо возразить оппонентам. Смотрите на карту — она объективна", — сказал он в эфире программы "Вести недели
" на телеканале "Россия".
Минобороны сообщило об освобождении Угледара 3 октября 2024 года. Группировке "Восток" удалось сломить украинскую оборону, состоящую из сплошных минных полей, противотанковых рвов и других укреплений. Бойцы провели обходной маневр и ударами с флангов взяв город в клещи.
Угледарская наступательная операция продолжалась около года, за это время войска освободили почти две тысячи квадратных километров и 50 населенных пунктов. Украинская армия бежала, побросав натовское вооружение.