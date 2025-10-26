Успех операции по освобождению Угледара не подлежит сомнению, заявил Греков

ВЛАДИВОСТОК, 26 окт — РИА Новости. Успех операции по освобождению Угледара не подлежит сомнению, заявил замкомандующего группировкой "Восток" по военно-политической работе генерал-лейтенант Роман Греков.

"Вы знаете, современные мерки, они несколько преобразили те устоявшиеся формы действия, которые нам преподавали в военной школе. Вот все что угодно можно говорить, как угодно искажать информацию на сайтах противника, но успех говорит сам за себя. Здесь трудно что-либо возразить оппонентам. Смотрите на карту — она объективна", — сказал он в эфире программы " Вести недели " на телеканале "Россия".

Минобороны сообщило об освобождении Угледара 3 октября 2024 года. Группировке "Восток" удалось сломить украинскую оборону, состоящую из сплошных минных полей, противотанковых рвов и других укреплений. Бойцы провели обходной маневр и ударами с флангов взяв город в клещи.