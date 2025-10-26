Успех операции по освобождению Угледара не подлежит сомнению, заявил Греков

Рейтинг@Mail.ru
14:40 26.10.2025 (обновлено: 15:40 26.10.2025)
Водружение флага над освобожденным российскими войсками Угледаром
"Это был крепкий орешек": замкомандующего группировки "Восток" генерал-лейтенант Роман Греков сообщил о завершении зачистки Угледара, освобожденного 3 октября. Все принимавшие участие в освобождении Угледара будут представлены командованием к наградам.
безопасность, россия, донецкая народная республика, угледар
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Угледар
© РИА Новости | Перейти в медиабанкУгледар после освобождения российской армией
Угледар после освобождения российской армией - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Угледар после освобождения российской армией. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 26 окт — РИА Новости. Успех операции по освобождению Угледара не подлежит сомнению, заявил замкомандующего группировкой "Восток" по военно-политической работе генерал-лейтенант Роман Греков.
"Вы знаете, современные мерки, они несколько преобразили те устоявшиеся формы действия, которые нам преподавали в военной школе. Вот все что угодно можно говорить, как угодно искажать информацию на сайтах противника, но успех говорит сам за себя. Здесь трудно что-либо возразить оппонентам. Смотрите на карту — она объективна", — сказал он в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия".
Минобороны сообщило об освобождении Угледара 3 октября 2024 года. Группировке "Восток" удалось сломить украинскую оборону, состоящую из сплошных минных полей, противотанковых рвов и других укреплений. Бойцы провели обходной маневр и ударами с флангов взяв город в клещи.
Угледарская наступательная операция продолжалась около года, за это время войска освободили почти две тысячи квадратных километров и 50 населенных пунктов. Украинская армия бежала, побросав натовское вооружение.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаУгледар
 
 
