На Урале муж расправился с женой из-за курицы, сообщили СМИ
17:12 26.10.2025
На Урале муж расправился с женой из-за курицы, сообщили СМИ
На Урале мужчина зарезал жену за отказ разделать курицу для супа, сообщил Telegram-канал BAZA. РИА Новости, 26.10.2025
происшествия
урал
березовский
свердловская область
урал
березовский
свердловская область
происшествия, урал, березовский, свердловская область
Происшествия, Урал, Березовский, Свердловская область
Наручники на руках. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. На Урале мужчина зарезал жену за отказ разделать курицу для супа, сообщил Telegram-канал BAZA.
"Муж попросил жену разделать тушку курицы на суп, но та отказалась. Это так разозлило мужчину, что он зарезал женщину", — отмечается в материале.
Трагедия произошла в городе Березовский в Свердловской области.
По данным СМИ, после инцидента мужчина спрятал тело в сарае, а через пять дней сам пришел в полицию. Против него возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Региональные СМИ сообщили, что мужчине предстоит пройти судебно-психиатрическую экспертизу.
Происшествия
 
 
