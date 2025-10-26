https://ria.ru/20251026/ubiystvo-2050742577.html
На Урале муж расправился с женой из-за курицы, сообщили СМИ
На Урале муж расправился с женой из-за курицы, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.10.2025
На Урале муж расправился с женой из-за курицы, сообщили СМИ
На Урале мужчина зарезал жену за отказ разделать курицу для супа, сообщил Telegram-канал BAZA. РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T17:12:00+03:00
2025-10-26T17:12:00+03:00
2025-10-26T17:12:00+03:00
происшествия
урал
березовский
свердловская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001960569_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_08045f65d5560c03c3b891c2006631d2.jpg
https://ria.ru/20251026/politsija-2050738473.html
https://ria.ru/20251025/konflikt-2050568913.html
урал
березовский
свердловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001960569_183:0:2912:2047_1920x0_80_0_0_2dfa1cb8e65443add1d25fccf11d882f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, урал, березовский, свердловская область
Происшествия, Урал, Березовский, Свердловская область
На Урале муж расправился с женой из-за курицы, сообщили СМИ
Baza: россиянин убил супругу из-за отказала разделать курицу для супа