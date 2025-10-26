Рейтинг@Mail.ru
16:55 26.10.2025
https://ria.ru/20251026/tusk-2050739364.html
Туск назвал преимущество России перед Западом
Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что преимущество России перед Западом заключается в том, что русские "готовы сражаться". РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T16:55:00+03:00
2025-10-26T16:55:00+03:00
в мире
россия
польша
европа
дональд туск
владимир зеленский
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030834534_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fc059b5f1674350ab848fb89bf407b7e.jpg
россия
польша
европа
в мире, россия, польша, европа, дональд туск, владимир зеленский, владимир путин
В мире, Россия, Польша, Европа, Дональд Туск, Владимир Зеленский, Владимир Путин
Туск назвал преимущество России перед Западом

© AP Photo / Leon NealПремьер-министр Польши Дональд Туск
© AP Photo / Leon Neal
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что преимущество России перед Западом заключается в том, что русские "готовы сражаться".
Как утверждает Туск в интервью британской газете Times, военный конфликт якобы серьезно отражается на российской экономике.
Премьер-министр Польши Дональд Туск на экстренном заседании правительства - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Туск раскрыл, сколько еще времени Зеленский намерен воевать
16:05
"Значит ли это, что мы можем сказать, что побеждаем? Нисколько. У них (русских - ред.) есть одно большое преимущество перед Западом, и особенно перед Европой: они готовы сражаться", - заявил Туск, назвав это "абсолютно важным вопросом".
Кроме того, по словам польского премьера, Владимир Зеленский сообщил ему, что Украина готова воевать "еще два-три года" и надеется, что боевые действия не продлятся десять лет.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин также сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
"Это шокирует". Венгрия ответила на антироссийские заявления Туска
8 октября, 20:33
 
В миреРоссияПольшаЕвропаДональд ТускВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
