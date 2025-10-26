МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что преимущество России перед Западом заключается в том, что русские "готовы сражаться".
"Значит ли это, что мы можем сказать, что побеждаем? Нисколько. У них (русских - ред.) есть одно большое преимущество перед Западом, и особенно перед Европой: они готовы сражаться", - заявил Туск, назвав это "абсолютно важным вопросом".
Кроме того, по словам польского премьера, Владимир Зеленский сообщил ему, что Украина готова воевать "еще два-три года" и надеется, что боевые действия не продлятся десять лет.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин также сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.