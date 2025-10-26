Туск раскрыл, сколько еще времени Зеленский намерен воевать

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил о готовности Украины продолжать конфликт три года, утверждает премьер Польши Дональд Туск в интервью The Sunday Times.
"Сейчас главный вопрос – сколько жертв мы увидим. Президент Зеленский сказал мне, что он надеется, что война не продлится десять лет, но Украина готова сражаться еще два-три года", — говорится в публикации.
В октябре президент США Дональд Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. Как сообщал Reuters, глава Белого дома Дональд Трамп намекнул на замерзание и разрушение Украины, если она не заключит сделку. Ранее спецпосланник президента Стив Уиткофф был одним из тех, кто наиболее настойчиво требовал от Киева согласиться на "обмен территориями" с Москвой.
Портал Axios отметил, что переговоры были напряженными, а американский лидер проявил жесткость. Один из источников заявил, что встреча "прошла плохо". Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за пределами территории Белого дома.
