Туск раскрыл, сколько еще времени Зеленский намерен воевать - РИА Новости, 26.10.2025
16:05 26.10.2025
Туск раскрыл, сколько еще времени Зеленский намерен воевать
Владимир Зеленский заявил о готовности Украины продолжать конфликт три года, утверждает премьер Польши Дональд Туск в интервью The Sunday Times.
в мире
украина
владимир зеленский
польша
дональд туск
украина
польша
в мире, украина, владимир зеленский, польша, дональд туск
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Польша, Дональд Туск
Туск раскрыл, сколько еще времени Зеленский намерен воевать

Туск: Зеленский заявил о готовности Украины продолжать конфликт 3 года

© AP Photo / Leon NealПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© AP Photo / Leon Neal
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил о готовности Украины продолжать конфликт три года, утверждает премьер Польши Дональд Туск в интервью The Sunday Times.

"Сейчас главный вопрос – сколько жертв мы увидим. Президент Зеленский сказал мне, что он надеется, что война не продлится десять лет, но Украина готова сражаться еще два-три года", — говорится в публикации.
Боевая работа расчета САУ 2С7М Малка - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
В США предложили новый способ урегулирования конфликта на Украине
12:29
В октябре президент США Дональд Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. Как сообщал Reuters, глава Белого дома Дональд Трамп намекнул на замерзание и разрушение Украины, если она не заключит сделку. Ранее спецпосланник президента Стив Уиткофф был одним из тех, кто наиболее настойчиво требовал от Киева согласиться на "обмен территориями" с Москвой.

Портал Axios отметил, что переговоры были напряженными, а американский лидер проявил жесткость. Один из источников заявил, что встреча "прошла плохо". Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за пределами территории Белого дома.
Кирилл Буданов* - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Буданов* сделал заявление об окончании конфликта на Украине
09:37
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийПольшаДональд Туск
 
 
