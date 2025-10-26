Рейтинг@Mail.ru
В Турции произошло землетрясение
20:14 26.10.2025 (обновлено: 21:52 26.10.2025)
В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение
На западе Турции произошло землетрясение, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.10.2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4f76363c754e5d33b84f13e42acff129.jpg
1920
1920
true
В Турции произошло землетрясение

Землетрясение произошло в Турции, толчки ощущались в Стамбуле

© Depositphotos.com / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© Depositphotos.com / albund
Сейсмограф. Архивное фото
СТАМБУЛ, 26 окт — РИА Новости. На западе Турции произошло землетрясение, сообщил корреспондент РИА Новости.
Толчки ощущались на западе Стамбула около 20-30 секунд в 19:44 (время совпадает с мск), в квартирах раскачивались люстры, тряслись стекла. Паники среди местных жителей нет.
Приложения на смартфонах предупредили о толчках буквально за пару секунд до их нчала.
По данным сейсмологов Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), магнитуда землетрясения составила 3,7, эпицентр располагался в Черном море, недалеко от Стамбульского аэропорта. Очаг залегал на глубине 13 километров.
Сейсмологи обсерватории Кандилли оценили магнитуду в 3,9.
Кадры из квартиры в Стамбуле во время землетрясения - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Власти Турции начали оценку ущерба после землетрясения в Стамбуле
23 апреля, 13:58
 
