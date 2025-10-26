https://ria.ru/20251026/turtsija-2050776470.html
В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 26.10.2025
В Турции произошло землетрясение
На западе Турции произошло землетрясение, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T20:14:00+03:00
2025-10-26T20:14:00+03:00
2025-10-26T21:52:00+03:00
в мире
стамбул
черное море
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_77:0:3718:2048_1920x0_80_0_0_65ae89c88cdea0054e2da053cfe9e9c7.jpg
https://ria.ru/20250423/zemletryasenie-2012951634.html
стамбул
черное море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4f76363c754e5d33b84f13e42acff129.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, стамбул, черное море
В мире, Стамбул, Черное море
В Турции произошло землетрясение
Землетрясение произошло в Турции, толчки ощущались в Стамбуле