14:10 26.10.2025
WSJ: ЦРУ видит возможность переговоров Путина и Трампа
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Сергей Лавров, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. ЦРУ в своих оценках увидело возможности переговоров президента США Дональда Трампа и лидера России Владимира Путина по вопросу украинского урегулирования, оценки ведомства относительно нахождения Вашингтоном общности взглядов с Москвой были оптимистичными, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Как пишет издание со ссылкой на источники, в самом начале работы администрации Трампа американские чиновники запрашивали у аналитиков разведки многочисленные секретные оценки и брифинги по украинскому вопросу, якобы чтобы определить цели РФ на Украине и оценить ее готовность к переговорам о завершении конфликта.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Песков высказался о встрече Путина и Трампа
13:22
В РФ не раз заявляли, что открыты к переговорам по Украине, а также не раз подробно излагали российские подходы к проблемам равной и неделимой безопасности и первопричинам украинского конфликта.
"Аналитики ЦРУ в ответ на запросы администрации подготовили оценки, в которых излагается вывод, что Трамп может найти возможности для переговоров с Путиным. Оценки ЦРУ иногда были оптимистичными относительно перспектив нахождения общности взглядов с российским руководством", - говорится в сообщении.
В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор, в котором обсудили возможные конкретные шаги в интересах реализации тех пониманий, которые были достигнуты в ходе состоявшихся 16 октября телефонных переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
В субботу Трамп заявил, что верит в желание руководства РФ достичь украинского урегулирования.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Трамп рассказал, при каком условии встретится с Путиным
Вчера, 21:34
 
