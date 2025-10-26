Песков прокомментировал желание Трампа урегулировать все острые кризисы

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Искреннее желание президента США Дональда Трампа добиться урегулирования всех острых кризисов, в том числе вокруг Украины, вызывает только позитивные чувства, президент РФ Владимир Путин об этом неоднократно говорил, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.