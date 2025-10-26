Рейтинг@Mail.ru
26.10.2025

Песков прокомментировал желание Трампа урегулировать все острые кризисы
13:30 26.10.2025
Песков прокомментировал желание Трампа урегулировать все острые кризисы
Песков прокомментировал желание Трампа урегулировать все острые кризисы
Песков прокомментировал желание Трампа урегулировать все острые кризисы

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Искреннее желание президента США Дональда Трампа добиться урегулирования всех острых кризисов, в том числе вокруг Украины, вызывает только позитивные чувства, президент РФ Владимир Путин об этом неоднократно говорил, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Знаете, искреннее желание президента Трампа добиться урегулирования всех острых кризисов, в том числе и вокруг Украины, конечно, вызывает только позитивные чувства, и Путин об этом неоднократно говорил", - сказал Песков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину, сообщается в Telegram-канале "Вести".
Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским. 17 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Трамп заявил, что любит останавливать войны
17 октября, 21:17
 
Заголовок открываемого материала