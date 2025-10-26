https://ria.ru/20251026/trevoga-2050631076.html
В Кабардино-Балкарии объявили опасность атаки беспилотников
Беспилотная опасность объявлена на территории Кабардино-Балкарии, сообщил глава республики Казбек Коков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.10.2025
