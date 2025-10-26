Трамп проведет брифинг о расширении операции против Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп проведет конгрессменам брифинг о возможном расширении операции Соединенных Штатов против Венесуэлы и Колумбии до наземных ударов, заявил американский сенатор Линдси Грэм*.
Американский канал NBC 27 сентября отметил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы, такие удары могут начаться уже через несколько недель, при этом Трамп пока еще ничего не одобрил. В субботу президент Венесуэлы Николас Мадуро подчеркнул, что Соединенные Штаты готовят новую войну в Карибском бассейне, несмотря на обещания американского лидера не участвовать в вооруженных конфликтах.
В сентябре и октябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Эти действия раскритиковали некоторые конгрессмены, которые считают, что администрация Трампа должна представить законодателям больше оснований для нанесения ударов. Американский лидер в ответ на критику рассказал, что проведет брифинг конгрессменам в случае, если будет планировать расширять операцию до ударов по суше. Подобные действия по законам Соединенных Штатов могут требовать одобрения конгресса, где президенту нужно будет официально объявить войну боливарианской республике.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов.