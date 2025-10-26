https://ria.ru/20251026/tramp-2050655385.html
Трамп подписал соглашение с Таиландом о критически важных минералах
Трамп подписал соглашение с Таиландом о критически важных минералах - РИА Новости, 26.10.2025
Трамп подписал соглашение с Таиландом о критически важных минералах
Президент США Дональд Трамп подписал соглашение США с Таиландом о критически важных минералах, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T08:22:00+03:00
2025-10-26T08:22:00+03:00
2025-10-26T08:25:00+03:00
в мире
куала-лумпур
таиланд
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033517438_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2a0de75e38e03c7f9f35bc5396140436.jpg
https://ria.ru/20251012/ft-2047797916.html
куала-лумпур
таиланд
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033517438_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_c8ac0e8e369057b51d08201922ac1cac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, куала-лумпур, таиланд, сша, дональд трамп
В мире, Куала-Лумпур, Таиланд, США, Дональд Трамп
Трамп подписал соглашение с Таиландом о критически важных минералах
Трамп подписал соглашение США с Таиландом о критически важных минералах