08:22 26.10.2025
Трамп подписал соглашение с Таиландом о критически важных минералах
Трамп подписал соглашение с Таиландом о критически важных минералах
в мире
куала-лумпур
таиланд
сша
дональд трамп
в мире, куала-лумпур, таиланд, сша, дональд трамп
В мире, Куала-Лумпур, Таиланд, США, Дональд Трамп
Трамп подписал соглашение с Таиландом о критически важных минералах

КУАЛА-ЛУМПУР, 26 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал соглашение США с Таиландом о критически важных минералах, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятия саммита стран АСЕАН начались в Куала-Лумпуре 23 октября, основная программа проходит 26-28 октября.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Пентагон планирует закупить минералы, критически важные для армии, пишет FT
12 октября, 13:04
 
