https://ria.ru/20251026/tramp-2050655260.html
Трамп подписал соглашение с Камбоджей о взаимной торговле
Трамп подписал соглашение с Камбоджей о взаимной торговле - РИА Новости, 26.10.2025
Трамп подписал соглашение с Камбоджей о взаимной торговле
Президент США Дональд Трамп подписал соглашение США с Камбоджей о взаимной торговле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T08:22:00+03:00
2025-10-26T08:22:00+03:00
2025-10-26T11:36:00+03:00
в мире
куала-лумпур
камбоджа
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1a/2050680775_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_02a5a32a1877a9ed78e64d2ecfb86ee9.jpg
https://ria.ru/20250304/kitay-2002999381.html
куала-лумпур
камбоджа
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1a/2050680775_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_09ae89dad211658947335f5e86812dff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, куала-лумпур, камбоджа, сша, дональд трамп
В мире, Куала-Лумпур, Камбоджа, США, Дональд Трамп
Трамп подписал соглашение с Камбоджей о взаимной торговле
Трамп подписал соглашение о взаимной торговле США с Камбоджей