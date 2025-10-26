Рейтинг@Mail.ru
Трамп подписал соглашение с Камбоджей о взаимной торговле
08:22 26.10.2025 (обновлено: 11:36 26.10.2025)
Трамп подписал соглашение с Камбоджей о взаимной торговле
Президент США Дональд Трамп подписал соглашение США с Камбоджей о взаимной торговле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.10.2025
в мире
куала-лумпур
камбоджа
сша
дональд трамп
куала-лумпур
камбоджа
сша
в мире, куала-лумпур, камбоджа, сша, дональд трамп
В мире, Куала-Лумпур, Камбоджа, США, Дональд Трамп
Премьер-министр Камбоджи Хун Манет и президент США Дональд Трамп
Премьер-министр Камбоджи Хун Манет и президент США Дональд Трамп
КУАЛА-ЛУМПУР, 26 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал соглашение США с Камбоджей о взаимной торговле, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятия саммита стран АСЕАН начались в Куала-Лумпуре 23 октября, основная программа проходит 26-28 октября.
