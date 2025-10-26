https://ria.ru/20251026/tramp-2050653875.html
Таиланд и Камбоджа договорились остановить столкновения, заявил Трамп
Таиланд и Камбоджа договорились остановить столкновения, заявил Трамп - РИА Новости, 26.10.2025
Таиланд и Камбоджа договорились остановить столкновения, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Таиланд и Камбоджа в рамках мирного урегулирования согласились остановить столкновения, 18 камбоджийских военнопленных... РИА Новости, 26.10.2025
Таиланд и Камбоджа договорились остановить столкновения, заявил Трамп
