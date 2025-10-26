https://ria.ru/20251026/tramp-2050647664.html
Трамп по прибытии в Малайзию присоединился к местному танцу
Трамп по прибытии в Малайзию присоединился к местному танцу - РИА Новости, 26.10.2025
Трамп по прибытии в Малайзию присоединился к местному танцу
Президент США Дональд Трамп при прибытии в Малайзию, где он примет участие в саммите стран АСЕАН, присоединился к танцу встречающих его местных жителей, следует РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T05:28:00+03:00
2025-10-26T05:28:00+03:00
2025-10-26T09:47:00+03:00
в мире
малайзия
сша
таиланд
дональд трамп
анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1a/2050654335_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_37d3ead5bde3579bef913a954abb50a0.jpg
https://ria.ru/20251026/malayziya-2050641545.html
малайзия
сша
таиланд
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1a/2050654335_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c9006c59823b7bf985e4391b63a4e194.jpg
С танцами: встреча Трампа в аэропорту Малайзии
С танцами: встреча Трампа в аэропорту Малайзии
2025-10-26T05:28
true
PT0M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, малайзия, сша, таиланд, дональд трамп, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
В мире, Малайзия, США, Таиланд, Дональд Трамп, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)
Трамп по прибытии в Малайзию присоединился к местному танцу
Трамп прибыл в Малайзию и присоединился к танцу встречающих его местных жителей