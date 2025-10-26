Рейтинг@Mail.ru
Трамп по прибытии в Малайзию присоединился к местному танцу - РИА Новости, 26.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:28 26.10.2025 (обновлено: 09:47 26.10.2025)
https://ria.ru/20251026/tramp-2050647664.html
Трамп по прибытии в Малайзию присоединился к местному танцу
Трамп по прибытии в Малайзию присоединился к местному танцу - РИА Новости, 26.10.2025
Трамп по прибытии в Малайзию присоединился к местному танцу
Президент США Дональд Трамп при прибытии в Малайзию, где он примет участие в саммите стран АСЕАН, присоединился к танцу встречающих его местных жителей, следует РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T05:28:00+03:00
2025-10-26T09:47:00+03:00
в мире
малайзия
сша
таиланд
дональд трамп
анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1a/2050654335_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_37d3ead5bde3579bef913a954abb50a0.jpg
https://ria.ru/20251026/malayziya-2050641545.html
малайзия
сша
таиланд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
С танцами: встреча Трампа в аэропорту Малайзии
С танцами: встреча Трампа в аэропорту Малайзии
2025-10-26T05:28
true
PT0M24S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1a/2050654335_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c9006c59823b7bf985e4391b63a4e194.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, малайзия, сша, таиланд, дональд трамп, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
В мире, Малайзия, США, Таиланд, Дональд Трамп, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)
Трамп по прибытии в Малайзию присоединился к местному танцу

Трамп прибыл в Малайзию и присоединился к танцу встречающих его местных жителей

Читать ria.ru в
Дзен
КУАЛА-ЛУМПУР, 26 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп при прибытии в Малайзию, где он примет участие в саммите стран АСЕАН, присоединился к танцу встречающих его местных жителей, следует из трансляции телеканала Magno News.
Президента США встретили американскими флагами и традиционными малайскими танцами, его приветствовал премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. После недолгой беседы лидеров президент Трамп решил ненадолго присоединиться к танцу местных жителей, чем очень их порадовал.
Как убедился корреспондент РИА Новости, в медиацентре саммита, где сегодня собрались более 2500 журналистов, "танец" Трампа встретили аплодисментами.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что подписание декларации об урегулировании конфликта между Таиландом и Камбоджей состоится в его присутствии сразу по его прилету в Малайзию. Трамп также примет участие в переговорах с премьером Малайзии Ангаром Ибрагимом.
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Премьер Малайзии покинет саммит АСЕАН для встречи Трампа, сообщает источник
03:40
 
В миреМалайзияСШАТаиландДональд ТрампАнвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала