Самолет Трампа приземлился в столице Малайзии
Самолет президента США Дональда Трампа приземлился в столице Малайзии Куала-Лумпуре, следует из трансляции Associated Press в YouTube. РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T05:16:00+03:00
2025-10-26T05:16:00+03:00
2025-10-26T11:29:00+03:00
в мире
сша
малайзия
куала-лумпур
дональд трамп
сша
малайзия
куала-лумпур
2025
Новости
ru-RU
В мире, США, Малайзия, Куала-Лумпур, Дональд Трамп
