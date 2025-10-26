Рейтинг@Mail.ru
Самолет Трампа приземлился в столице Малайзии
05:16 26.10.2025 (обновлено: 11:29 26.10.2025)
Самолет Трампа приземлился в столице Малайзии
Самолет президента США Дональда Трампа приземлился в столице Малайзии Куала-Лумпуре, следует из трансляции Associated Press в YouTube. РИА Новости, 26.10.2025
2025
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим встречает президента США Дональда Трампа по прибытии в международный аэропорт Куала-Лумпура. 26 октября 2025
ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Самолет президента США Дональда Трампа приземлился в столице Малайзии Куала-Лумпуре, следует из трансляции Associated Press в YouTube.
Как было видно из трансляции, американский борт номер один в воздухе сопровождал истребитель.
Президента США встречала делегация малайзийских официальных лиц во главе с премьером Анваром Ибрагимом, а также посол США в Малайзии Эдгард Каган и временная поверенная в делах при миссии США в АСЕАН Джой Сакурай.
Ожидается, что американский лидер примет участие в саммите стран АСЕАН в качестве почетного гостя.
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Премьер Малайзии покинет саммит АСЕАН для встречи Трампа, сообщает источник
03:40
 
