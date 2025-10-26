Трамп рассказал, когда Таиланд и Камбоджа подпишут мирный договор

ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что подписание декларации об урегулировании конфликта между Таиландом и Камбоджей состоится в его присутствии сразу по его прилету в Малайзию.
Государственный таиландский телеканал Thai PBS сообщил в субботу со ссылкой на кабинет министров, что премьер Таиланда Анутхин Чанвиракун в связи с кончиной королевы-матери Таиланда Сирикит попросил Малайзию и США перенести подписание на полях саммита АСЕАН декларации об отношениях между Таиландом и Камбоджей, называемой также "мирной декларацией" по деэскалации и нормализации двусторонних отношений.
"Я направляюсь в Малайзию, где подпишу великий мирный договор, который я с гордостью организовал между Камбоджей и Таиландом... По прибытии я встречусь с их замечательным премьер-министром. Чтобы все могли принять участие в этом важном событии, мы подпишем мирный договор сразу по прибытии", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Таким образом, подписание декларации состоится не в 9.30 мск, как это изначально планировалось, а около 6.00 мск, когда ожидается прибытие борта Трампа, что следует из ранее опубликованного расписания Белого дома.
Пограничный конфликт между Таиландом и Камбоджей переходил в фазу интенсивных боестолкновений с применением тяжелых вооружений, артиллерии и авиации в период с 24 по 29 июля и закончился прекращением огня при посредничестве США, Китая и Малайзии, являющейся в 2025 году страной-председателем Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в состав которой входят и Таиланд, и Камбоджа.
