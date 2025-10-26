https://ria.ru/20251026/tonnel-2050737151.html
Идея тоннеля между Россией и США обсуждается, заявил глава РФПИ
Идея тоннеля между Россией и Аляской обсуждается. Об этом заявил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев на встрече с членом палаты представителей США от Республиканской партии Анной Паулиной Луной.
