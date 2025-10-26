Рейтинг@Mail.ru
Идея тоннеля между Россией и США обсуждается, заявил глава РФПИ
16:35 26.10.2025
Идея тоннеля между Россией и США обсуждается, заявил глава РФПИ
россия, аляска, сша, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, в мире
Россия, Аляска, США, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, В мире
МАЙАМИ (штат Флорида), 26 окт - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что идея тоннеля между РФ и Аляской обсуждается.
"Документы об убийстве Кеннеди, в которых, кстати, упоминается так называемый "Мост мира Кеннеди и Хрущёва" между Россией и Аляской, а это, между прочим, тема, которую сейчас обсуждают, а также (идею - ред.) соединить Россию и Аляску тоннелем", - сказал Дмитриев на встрече с членом палаты представителей США от Республиканской партии Анной Паулиной Луной.
Подробности он не привёл.
Берингов пролив - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
"Окупится быстро". Возможно ли строительство тоннеля между Россией и США
22 октября, 08:00
 
РоссияАляскаСШАКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийВ мире
 
 
