Минимум один охранник Лувра помогал грабителям, считают следователи

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Французские следователи считают, что по меньшей мере один охранник Лувра сотрудничал с грабителями, сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на источники, близкие к следствию.
"Данные цифровой криминалистической экспертизы демонстрируют, что один из охранников музея сотрудничал с грабителями… Чувствительная информация о системе безопасности музея была передана грабителям, личности которых еще не установлены", - цитирует Telegraph слова источника.
Как отмечает издание, улики включают в себя в том числе полученную переписку.
Грабители 19 октября пробрались в Лувр в Париже и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро.