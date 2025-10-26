Рейтинг@Mail.ru
13:14 26.10.2025
Минимум один охранник Лувра помогал грабителям, считают следователи
Минимум один охранник Лувра помогал грабителям, считают следователи
Французские следователи считают, что по меньшей мере один охранник Лувра сотрудничал с грабителями, сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на... РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T13:14:00+03:00
2025-10-26T13:14:00+03:00
в мире
париж
лувр
париж
в мире, париж, лувр
В мире, Париж, Лувр
Минимум один охранник Лувра помогал грабителям, считают следователи

Telegraph: минимум один охранник Лувра сотрудничал с грабителями

Полицейские машины возле Лувра
Полицейские машины возле Лувра
© AP Photo / Thomas Padilla
Полицейские машины возле Лувра. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Французские следователи считают, что по меньшей мере один охранник Лувра сотрудничал с грабителями, сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на источники, близкие к следствию.
"Данные цифровой криминалистической экспертизы демонстрируют, что один из охранников музея сотрудничал с грабителями… Чувствительная информация о системе безопасности музея была передана грабителям, личности которых еще не установлены", - цитирует Telegraph слова источника.
Как отмечает издание, улики включают в себя в том числе полученную переписку.
Грабители 19 октября пробрались в Лувр в Париже и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро.
Подъемник, которым воспользовались грабители, у здания Лувра в Париже - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Во Франции задержали двух подозреваемых в ограблении Лувра, пишут СМИ
В миреПарижЛувр
 
 
Заголовок открываемого материала