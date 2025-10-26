Рейтинг@Mail.ru
МИД Таиланда: мирная декларация уже изменила ситуацию на местах
09:12 26.10.2025 (обновлено: 11:40 26.10.2025)
МИД Таиланда: мирная декларация уже изменила ситуацию на местах
Торжественное подписание соглашения о прекращении огня между Таиландом и Камбоджей в рамках 47-го саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре
© AP Photo / Mohd Rasfan
Торжественное подписание соглашения о прекращении огня между Таиландом и Камбоджей в рамках 47-го саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре
КУАЛА-ЛУМПУР, 26 окт — РИА Новости. Декларация Таиланда и Камбоджи по урегулированию конфликта уже изменила ситуацию на местах, заявил журналистам глава МИД Таиланда Сихасак Пхуангкеткео на полях саммита АСЕАН.
Ранее премьеры Таиланда и Камбоджи подписали декларацию по урегулированию конфликта в присутствии президента США Дональда Трампа и премьера Малайзии Анвара Ибрагима.
“Я думаю, что (ситуация на местах - ред) уже начала меняться. Вчера состоялось совещание региональных военных командиров. Они встретятся снова. И я уверен, что это изменит ситуацию на местах, потому что на уровне руководства мы дали понять, что будем выполнять то, о чем договорились. Мы дали понять, что рассчитываем на восстановление наших связей, не только это - но и укрепление наших связей", - отметил глава МИД.
Ранее подписание перенесли на более ранее время по просьбе премьера Таиланда Анутхина Чанвиракуна в связи с кончиной королевы-матери Таиланда Сирикит.
Пограничный конфликт между Таиландом и Камбоджей переходил в фазу интенсивных боестолкновений с применением тяжелых вооружений, артиллерии и авиации в период с 24 по 29 июля и закончился прекращением огня при посредничестве США, Китая и Малайзии, являющейся в 2025 году страной-председателем Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в состав которой входят и Таиланд и Камбоджа.
