МИД Таиланда: мирная декларация уже изменила ситуацию на местах

“Я думаю, что (ситуация на местах - ред) уже начала меняться. Вчера состоялось совещание региональных военных командиров. Они встретятся снова. И я уверен, что это изменит ситуацию на местах, потому что на уровне руководства мы дали понять, что будем выполнять то, о чем договорились. Мы дали понять, что рассчитываем на восстановление наших связей, не только это - но и укрепление наших связей", - отметил глава МИД.