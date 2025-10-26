https://ria.ru/20251026/tailand-2050658374.html
МИД Таиланда: мирная декларация уже изменила ситуацию на местах
МИД Таиланда: мирная декларация уже изменила ситуацию на местах
в мире
таиланд
камбоджа
сша
дональд трамп
таиланд
камбоджа
сша
МИД Таиланда: декларация Бангкока и Пномпеня уже изменила ситуацию на местах
МИД Таиланда: декларация Бангкока и Пномпеня уже изменила ситуацию на местах
КУАЛА-ЛУМПУР, 26 окт — РИА Новости. Декларация Таиланда и Камбоджи по урегулированию конфликта уже изменила ситуацию на местах, заявил журналистам глава МИД Таиланда Сихасак Пхуангкеткео на полях саммита АСЕАН.
Ранее премьеры Таиланда
и Камбоджи
подписали декларацию по урегулированию конфликта в присутствии президента США Дональда Трампа
и премьера Малайзии Анвара Ибрагима
.
“Я думаю, что (ситуация на местах - ред) уже начала меняться. Вчера состоялось совещание региональных военных командиров. Они встретятся снова. И я уверен, что это изменит ситуацию на местах, потому что на уровне руководства мы дали понять, что будем выполнять то, о чем договорились. Мы дали понять, что рассчитываем на восстановление наших связей, не только это - но и укрепление наших связей", - отметил глава МИД.
Ранее подписание перенесли на более ранее время по просьбе премьера Таиланда Анутхина Чанвиракуна в связи с кончиной королевы-матери Таиланда Сирикит.
Пограничный конфликт между Таиландом и Камбоджей переходил в фазу интенсивных боестолкновений с применением тяжелых вооружений, артиллерии и авиации в период с 24 по 29 июля и закончился прекращением огня при посредничестве США, Китая
и Малайзии, являющейся в 2025 году страной-председателем Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в состав которой входят и Таиланд и Камбоджа.