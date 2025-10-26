"Пока не сдастся". На Западе высказались о давлении на Россию

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. США не в состоянии принудить Россию к заключению невыгодной для нее сделки по урегулированию на Украине, написал в соцсети Х аналитик Алан Уотсон.
В субботу глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил в интервью американскому телеканалу CNN, что Москва заинтересована в том, чтобы завершить конфликт на Украине как можно скорее. При этом он подчеркнул, что этого возможно достичь, только учитывая интересы России.
В беседе с Fox News Дмитриев отметил, что решение украинского конфликта включает всего несколько элементов, среди которых вопрос территорий, нейтралитет Украины и гарантии безопасности.
Президент России Владимир Путин, говоря о перспективах украинского урегулирования, неоднократно подчеркивал, что в первую очередь необходимо устранить первопричины кризиса, чтобы исключить возможность его повторения.
