Рейтинг@Mail.ru
"Пока не сдастся". На Западе высказались о давлении на Россию - РИА Новости, 26.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:00 26.10.2025 (обновлено: 09:27 26.10.2025)
https://ria.ru/20251026/svo-2050643041.html
"Пока не сдастся". На Западе высказались о давлении на Россию
"Пока не сдастся". На Западе высказались о давлении на Россию - РИА Новости, 26.10.2025
"Пока не сдастся". На Западе высказались о давлении на Россию
США не в состоянии принудить Россию к заключению невыгодной для нее сделки по урегулированию на Украине, написал в соцсети Х аналитик Алан Уотсон. РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T04:00:00+03:00
2025-10-26T09:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
владимир путин
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788970531_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_177a9ec19089dd9be4a94bf5ad98fe02.jpg
https://ria.ru/20251024/rossiya-2050440271.html
https://ria.ru/20251024/ssha-2050248513.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788970531_421:59:3072:2048_1920x0_80_0_0_08a5f99475e1271845804538fbce22a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, владимир путин, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, безопасность
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, Безопасность
"Пока не сдастся". На Западе высказались о давлении на Россию

Аналитик Уотсон: США не смогут заставить Россию заморозить конфликт

© AP Photo / Jonathan ErnstЛоготип НАТО
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© AP Photo / Jonathan Ernst
Логотип НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. США не в состоянии принудить Россию к заключению невыгодной для нее сделки по урегулированию на Украине, написал в соцсети Х аналитик Алан Уотсон.
"США не могут заставить Россию согласиться на прекращение огня или заморозить конфликт. Путин, Кремль, Совет национальной безопасности, Дума и российская улица едины, готовы продолжать, пока Украина не сдастся", — отметил эксперт.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Дерзкий выпад Запада в адрес России поразил журналиста
24 октября, 17:34
В субботу глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил в интервью американскому телеканалу CNN, что Москва заинтересована в том, чтобы завершить конфликт на Украине как можно скорее. При этом он подчеркнул, что этого возможно достичь, только учитывая интересы России.
В беседе с Fox News Дмитриев отметил, что решение украинского конфликта включает всего несколько элементов, среди которых вопрос территорий, нейтралитет Украины и гарантии безопасности.
Президент России Владимир Путин, говоря о перспективах украинского урегулирования, неоднократно подчеркивал, что в первую очередь необходимо устранить первопричины кризиса, чтобы исключить возможность его повторения.
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
На Западе испугались последствий санкций против России
24 октября, 04:05
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАВладимир ПутинКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала