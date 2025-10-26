Рейтинг@Mail.ru
Суд подтвердил право ребенка на компенсацию за отравление в школе
06:20 26.10.2025
Суд подтвердил право ребенка на компенсацию за отравление в школе
Суд подтвердил право ребенка на компенсацию за отравление в школе
Третий кассационный суд общей юрисдикции подтвердил право ребенка получить компенсацию морального вреда за отравление в школьной столовой, следует из материалов РИА Новости, 26.10.2025
2025
Суд подтвердил право ребенка на компенсацию за отравление в школе

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Третий кассационный суд общей юрисдикции подтвердил право ребенка получить компенсацию морального вреда за отравление в школьной столовой, следует из материалов суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Там уточняется, что ребенок отравился в школе, попал в больницу, его здоровью был причинен легкий вред. Как установил суд, работник столовой ненадлежащим образом произвел технологическую обработку продуктов. В итоге в интересах несовершеннолетнего в суд обратился прокурор с иском о компенсации морального вреда.
"При определении размера компенсации морального вреда судом учтены как требования разумности и справедливости, так и тяжесть физических и нравственных страданий, период нахождения на стационарном лечении, последствия причинения вреда, возраст ребенка", - указал суд.
Компания, организовавшая питание в школе, дошла до кассации, оспаривая это решение. Но безуспешно - суд признал его законным.
