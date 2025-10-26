Рейтинг@Mail.ru
Суд оставил без движения жалобу рэпера Влади*
04:48 26.10.2025
Суд оставил без движения жалобу рэпера Влади*
Суд оставил без движения жалобу рэпера Влади* - РИА Новости, 26.10.2025
Суд оставил без движения жалобу рэпера Влади*
Суд оставил без движения апелляционную жалобу признанного в РФ иностранным агентом рэпера Влади (Владислав Лешкевич)* на отказ исключить его из соответствующего РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T04:48:00+03:00
2025-10-26T04:48:00+03:00
РИА Новости
2025
Новости
москва, украина, происшествия
Москва, Украина, Происшествия
Суд оставил без движения жалобу рэпера Влади*

Суд оставил без движения жалобу рэпера Влади на отказ в снятии статуса иноагента

© РИА Новости / Алексей Куденко
Фестиваль уличной культуры M.I.R.
Фестиваль уличной культуры M.I.R. - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Суд оставил без движения апелляционную жалобу признанного в РФ иностранным агентом рэпера Влади (Владислав Лешкевич)* на отказ исключить его из соответствующего реестра, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Вынесено определение об оставлении жалобы (представления) без движения", - говорится в материалах.
Рэпер Oxxxymiron* - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Суд оштрафовал Оксимирона* за нарушение закона об иноагентах
17 октября, 13:45
По какой причине суд вынес данное решение, не сообщается.
В реестр иностранных агентов Влади* внесли в январе 2024 года.
Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, в 2022 году рэпер принимал участие в митинге в Москве на Тверской улице. Помимо прочего, в январе 2025 года Влади* совместно с другими лицами, внесенными в реестр иностранных агентов, принял участие в музыкальном фестивале за рубежом.
Также в постановлении суда об отказе Лешкевичу* в снятии статуса иноагента фигурирует последний альбом группы "Каста", вышедший в 2024 году.
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Минюст расширил список иноагентов
Согласно документам, речь идет об альбоме под названием "Новинки зарубежного рэпа", который Лешкевич* презентовал совместно с другими участниками музыкальной группы.
Кроме того, в документах сообщается, что представители Минюста при рассмотрении иска рэпера в суде об оспаривании своего статуса уточняли, что Лешкевич*, как установлено их проверкой, осуществляет создание совместно с иностранными НКО и НПО материалов, распространяет сообщения иноагентов в своих соцсетях, "находится под иностранным влиянием".
В ведомстве также отмечали, что Лешкевич* распространял ложную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, а также выступал против проведения специальной военной операции на Украине.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Клетка для обвиняемых в зале cуда - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
В России ужесточат наказания за уклонение от обязанностей иноагента
