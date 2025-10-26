Суд оставил без движения жалобу рэпера Влади*

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Суд оставил без движения апелляционную жалобу признанного в РФ иностранным агентом рэпера Влади (Владислав Лешкевич)* на отказ исключить его из соответствующего реестра, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

"Вынесено определение об оставлении жалобы (представления) без движения", - говорится в материалах.

По какой причине суд вынес данное решение, не сообщается.

В реестр иностранных агентов Влади* внесли в январе 2024 года.

Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, в 2022 году рэпер принимал участие в митинге в Москве на Тверской улице. Помимо прочего, в январе 2025 года Влади* совместно с другими лицами, внесенными в реестр иностранных агентов, принял участие в музыкальном фестивале за рубежом.

Также в постановлении суда об отказе Лешкевичу* в снятии статуса иноагента фигурирует последний альбом группы "Каста", вышедший в 2024 году.

Согласно документам, речь идет об альбоме под названием "Новинки зарубежного рэпа", который Лешкевич* презентовал совместно с другими участниками музыкальной группы.

Кроме того, в документах сообщается, что представители Минюста при рассмотрении иска рэпера в суде об оспаривании своего статуса уточняли, что Лешкевич*, как установлено их проверкой, осуществляет создание совместно с иностранными НКО и НПО материалов, распространяет сообщения иноагентов в своих соцсетях, "находится под иностранным влиянием".

В ведомстве также отмечали, что Лешкевич* распространял ложную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, а также выступал против проведения специальной военной операции на Украине