Суд начнет слушать дело о некачественных бронежилетах 30 октября

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Уголовное дело о поставке некачественных бронежилетов для Минобороны РФ в отношении финансового директора ГК "Пикет" Виктории Антоновой и начальника службы безопасности Михаила Кальченко суд начнет слушать 30 октября, сообщили РИА Новости в московском суде.

"Судебное заседание назначено на 30 октября 2025 года", - сказали в инстанции. Кроме того, в ноябре столичный суд по существу будет рассматривать дело генерального директора ГК "Пикет" Андрея Есипова. Дело в отношении Антоновой и Кальчннко выделено в отдельное производство.

Согласно ранее озвученным в суде данным, Есипову вменяют крупное мошенничество и легализацию денег. При этом, согласно судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, ему ранее инкриминировали дачу крупной взятки.

Согласно картотеке суда, Антоновой вменяют те же статьи, что и Есипову, Кальченко же вменяют только мошенничество.

Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, Антонова и Есипов в октябре прошлого года были приговорены к двум годам колонии общего режима по статье о незаконной банковской деятельности. Суть уголовного дела не сообщается.

Согласно судебным документам, Есипов и Антонова и ещё один фигурант Вячеслав Портянников ранее признали вину по уголовному делу о поставке некачественных бронежилетов. Все кроме Портянникова находятся под стражей, его же ранее отпустили под домашний арест.

По версии следствия, сотрудники ГК "Пикет" совершили хищение денежных средств, выделенных Минобороны РФ для реализации госконтракта на поставку средств защиты, поставив не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствуют требованиям, предусмотренным контрактом.