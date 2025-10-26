Рейтинг@Mail.ru
Суд начнет слушать дело о некачественных бронежилетах 30 октября - РИА Новости, 26.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:11 26.10.2025
https://ria.ru/20251026/sud-2050640072.html
Суд начнет слушать дело о некачественных бронежилетах 30 октября
Суд начнет слушать дело о некачественных бронежилетах 30 октября - РИА Новости, 26.10.2025
Суд начнет слушать дело о некачественных бронежилетах 30 октября
Уголовное дело о поставке некачественных бронежилетов для Минобороны РФ в отношении финансового директора ГК "Пикет" Виктории Антоновой и начальника службы... РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T03:11:00+03:00
2025-10-26T03:11:00+03:00
россия
михаил богданов
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg
https://ria.ru/20251021/popov-2049700122.html
https://ria.ru/20251004/sud-2046321032.html
https://ria.ru/20250717/shesterov-2029724275.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_c2ec9c10e1defc4f801ff2e21647cd9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, михаил богданов, происшествия
Россия, Михаил Богданов, Происшествия
Суд начнет слушать дело о некачественных бронежилетах 30 октября

Суд рассмотрит дело о поставке бронежилетов для Минобороны 30 октября

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Уголовное дело о поставке некачественных бронежилетов для Минобороны РФ в отношении финансового директора ГК "Пикет" Виктории Антоновой и начальника службы безопасности Михаила Кальченко суд начнет слушать 30 октября, сообщили РИА Новости в московском суде.
"Судебное заседание назначено на 30 октября 2025 года", - сказали в инстанции. Кроме того, в ноябре столичный суд по существу будет рассматривать дело генерального директора ГК "Пикет" Андрея Есипова. Дело в отношении Антоновой и Кальчннко выделено в отдельное производство.
Павел Попов в суде - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Суд назначил дату рассмотрения дела экс-замглавы Минобороны Попова
дополняется ...
Согласно ранее озвученным в суде данным, Есипову вменяют крупное мошенничество и легализацию денег. При этом, согласно судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, ему ранее инкриминировали дачу крупной взятки.
Согласно картотеке суда, Антоновой вменяют те же статьи, что и Есипову, Кальченко же вменяют только мошенничество.
Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, Антонова и Есипов в октябре прошлого года были приговорены к двум годам колонии общего режима по статье о незаконной банковской деятельности. Суть уголовного дела не сообщается.
Согласно судебным документам, Есипов и Антонова и ещё один фигурант Вячеслав Портянников ранее признали вину по уголовному делу о поставке некачественных бронежилетов. Все кроме Портянникова находятся под стражей, его же ранее отпустили под домашний арест.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
В суд поступило дело на экс-замглавы филиала "Росжилкомплекса" Минобороны
4 октября, 08:07
По версии следствия, сотрудники ГК "Пикет" совершили хищение денежных средств, выделенных Минобороны РФ для реализации госконтракта на поставку средств защиты, поставив не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствуют требованиям, предусмотренным контрактом.
Позже стало известно о появлении новых фигурантов: Сергей Семенихин, Александр Ермаков, Виктор Астапенко и Михаил Богданов. Всем им вменяют часть 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).
Бывший замначальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майор Владимир Шестеров в Одинцовском гарнизонном военном суде - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Суд взыскал с Шестерова по иску Минобороны 18 миллионов рублей
17 июля, 16:14
 
РоссияМихаил БогдановПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала