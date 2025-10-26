Рейтинг@Mail.ru
В Пенсильвании один человек погиб при стрельбе в университете - РИА Новости, 26.10.2025
14:31 26.10.2025
В Пенсильвании один человек погиб при стрельбе в университете
В Пенсильвании один человек погиб при стрельбе в университете - РИА Новости, 26.10.2025
В Пенсильвании один человек погиб при стрельбе в университете
Один из пострадавших в результате стрельбы, произошедшей в университете Линкольна в штате Пенсильвания в США, погиб, сообщили правоохранители. РИА Новости, 26.10.2025
2025
происшествия, пенсильвания, сша
Происшествия, Пенсильвания, США
В Пенсильвании один человек погиб при стрельбе в университете

В Пенсильвании при стрельбе в университете Линкольна погиб человек

© AP Photo / AJ MastПолицейская машина в США
Полицейская машина в США - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© AP Photo / AJ Mast
Полицейская машина в США. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Один из пострадавших в результате стрельбы, произошедшей в университете Линкольна в штате Пенсильвания в США, погиб, сообщили правоохранители.
Ранее власти сообщали, что семь человек получили ранения.
«
"Мы с прискорбием сообщаем, что этой ночью один человек погиб, еще шесть получили огнестрельные ранения", - сообщил окружной прокурор Крис де Баррена-Саробе. Видеозапись его выступления опубликована в аккаунте офиса окружного прокурора округа Честер в соцсети Facebook*.
По информации Баррена-Саробе, расследование будет продолжаться по меньшей мере до вечера понедельника.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Полиция на месте стрельбы в университете Флориды - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
При стрельбе в университете Флориды погибли несколько человек
17 апреля, 20:48
 
