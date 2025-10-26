https://ria.ru/20251026/strelba-2050714278.html
В Пенсильвании при стрельбе в университете пострадали семь человек
В Пенсильвании при стрельбе в университете пострадали семь человек - РИА Новости, 26.10.2025
В Пенсильвании при стрельбе в университете пострадали семь человек
По меньшей мере семь человек получили ранения в результате стрельбы в университете Линкольна в американском штате Пенсильвания, сообщили власти. РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T14:24:00+03:00
2025-10-26T14:24:00+03:00
2025-10-26T14:24:00+03:00
в мире
пенсильвания
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148283/21/1482832172_0:94:4618:2692_1920x0_80_0_0_6925e9d034905d8bd4bac35de839b66a.jpg
https://ria.ru/20250417/strelba-2011916870.html
пенсильвания
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148283/21/1482832172_453:0:4165:2784_1920x0_80_0_0_c6fe6185ef7682f67759ee96759daeb8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пенсильвания, сша
В мире, Пенсильвания, США
В Пенсильвании при стрельбе в университете пострадали семь человек
В университете Линкольна в Пенсильвании 7 человек пострадали из-за стрельбы
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. По меньшей мере семь человек получили ранения в результате стрельбы в университете Линкольна в американском штате Пенсильвания, сообщили власти.
«
"Местные и федеральные правоохранительные органы, а также органы штата расследуют стрельбу в университете Линкольна. К текущему моменту известно о семи раненых в результате стрельбы", - говорится в заявлении офиса окружного прокурора округа Честер, опубликованном в соцсети Facebook*.
Доступ на территорию университета, как отмечается, для граждан пока ограничен.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская