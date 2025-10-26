Рейтинг@Mail.ru
В Пенсильвании при стрельбе в университете пострадали семь человек - РИА Новости, 26.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:24 26.10.2025
https://ria.ru/20251026/strelba-2050714278.html
В Пенсильвании при стрельбе в университете пострадали семь человек
В Пенсильвании при стрельбе в университете пострадали семь человек - РИА Новости, 26.10.2025
В Пенсильвании при стрельбе в университете пострадали семь человек
По меньшей мере семь человек получили ранения в результате стрельбы в университете Линкольна в американском штате Пенсильвания, сообщили власти. РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T14:24:00+03:00
2025-10-26T14:24:00+03:00
в мире
пенсильвания
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148283/21/1482832172_0:94:4618:2692_1920x0_80_0_0_6925e9d034905d8bd4bac35de839b66a.jpg
https://ria.ru/20250417/strelba-2011916870.html
пенсильвания
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148283/21/1482832172_453:0:4165:2784_1920x0_80_0_0_c6fe6185ef7682f67759ee96759daeb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пенсильвания, сша
В мире, Пенсильвания, США
В Пенсильвании при стрельбе в университете пострадали семь человек

В университете Линкольна в Пенсильвании 7 человек пострадали из-за стрельбы

© AP Photo / Susan WalshСотрудники полиции в США
Сотрудники полиции в США - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Сотрудники полиции в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. По меньшей мере семь человек получили ранения в результате стрельбы в университете Линкольна в американском штате Пенсильвания, сообщили власти.
«
"Местные и федеральные правоохранительные органы, а также органы штата расследуют стрельбу в университете Линкольна. К текущему моменту известно о семи раненых в результате стрельбы", - говорится в заявлении офиса окружного прокурора округа Честер, опубликованном в соцсети Facebook*.
Доступ на территорию университета, как отмечается, для граждан пока ограничен.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Полиция на месте стрельбы в университете Флориды - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
При стрельбе в университете Флориды погибли несколько человек
17 апреля, 20:48
 
В миреПенсильванияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала