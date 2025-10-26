В Пенсильвании при стрельбе в университете пострадали семь человек

«

"Местные и федеральные правоохранительные органы, а также органы штата расследуют стрельбу в университете Линкольна. К текущему моменту известно о семи раненых в результате стрельбы", - говорится в заявлении офиса окружного прокурора округа Честер, опубликованном в соцсети Facebook*.