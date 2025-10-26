Рейтинг@Mail.ru
В Вашингтоне при нескольких эпизодах стрельбы пострадали 12 человек
03:49 26.10.2025
https://ria.ru/20251026/strelba-2050641992.html
В Вашингтоне при нескольких эпизодах стрельбы пострадали 12 человек
В Вашингтоне при нескольких эпизодах стрельбы пострадали 12 человек - РИА Новости, 26.10.2025
В Вашингтоне при нескольких эпизодах стрельбы пострадали 12 человек
Более 10 человек ранены в результате нескольких происшествий со стрельбой в Вашингтоне, несмотря на усиление мер по борьбе с преступностью в американской... РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T03:49:00+03:00
2025-10-26T03:49:00+03:00
в мире
вашингтон (штат)
колумбия
сша
дональд трамп
вашингтон (штат)
колумбия
сша
В Вашингтоне при нескольких эпизодах стрельбы пострадали 12 человек

При стрельбе в Вашингтоне пострадали 12 человек, несмотря на рейды

© AP Photo / David DermerПолицейские
Полицейские - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© AP Photo / David Dermer
Полицейские. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Более 10 человек ранены в результате нескольких происшествий со стрельбой в Вашингтоне, несмотря на усиление мер по борьбе с преступностью в американской столице, сообщает газета Washington Post со ссылкой на полицию.
"В результате семи случаев стрельбы в разных частях округа Колумбия в пятницу ночью и рано в субботу ранены 12 человек", - пишет издание.
Полиция США - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
В Вашингтоне у Говардского университета произошла стрельба
Вчера, 08:13
По его данным, пятеро из этих людей были ранены во время встречи выпускников рядом с Говардским университетом.
Это число пострадавших стало самым большим за одну ночь с момента усиления рейдов правоохранителей на преступников в августе, отмечает газета.
В августе президент США Дональд Трамп объявил ряд шагов со стороны федеральных властей, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. Американский лидер своим указом перевел вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства. Кроме того, он направил национальную гвардию в Вашингтон и пригрозил послать в столицу вооруженные силы, если в этом возникнет необходимость.
Американская полиция на месте преступления - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
В Атланте задержали мужчину, объявившего о намерении устроить стрельбу
21 октября, 03:20
 
В миреВашингтон (штат)КолумбияСШАДональд Трамп
 
 
