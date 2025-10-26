В Вашингтоне при нескольких эпизодах стрельбы пострадали 12 человек

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Более 10 человек ранены в результате нескольких происшествий со стрельбой в Вашингтоне, несмотря на усиление мер по борьбе с преступностью в американской столице, сообщает газета Washington Post со ссылкой на полицию.
"В результате семи случаев стрельбы в разных частях округа Колумбия в пятницу ночью и рано в субботу ранены 12 человек", - пишет издание.
По его данным, пятеро из этих людей были ранены во время встречи выпускников рядом с Говардским университетом.
Это число пострадавших стало самым большим за одну ночь с момента усиления рейдов правоохранителей на преступников в августе, отмечает газета.
В августе президент США Дональд Трамп объявил ряд шагов со стороны федеральных властей, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. Американский лидер своим указом перевел вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства. Кроме того, он направил национальную гвардию в Вашингтон и пригрозил послать в столицу вооруженные силы, если в этом возникнет необходимость.