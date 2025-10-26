Третья мировая война уже началась в гибридном варианте, считает Степашин

Степашин, обращаясь к участникам форума, также отметил, что на мероприятие приехали друзья России, и подчеркнул, что недружественными бывают не страны, а политики.

"Я хочу вам откровенно сказать, как русский человек, как советский человек, как человек, который любит свою родину: мы не проиграем. Поверьте мне", - заявил бывший премьер-министр России.