Третья мировая война уже началась в гибридном варианте, считает Степашин - РИА Новости, 26.10.2025
15:23 26.10.2025 (обновлено: 17:22 26.10.2025)
Третья мировая война уже началась в гибридном варианте, считает Степашин
Третья мировая война уже началась в гибридном варианте, считает Степашин
Третья мировая война пока в гибридном варианте, но уже началась, считает бывший премьер-министр России Сергей Степашин. РИА Новости, 26.10.2025
россия, сергей степашин, нато
Россия, Сергей Степашин, НАТО
Третья мировая война уже началась в гибридном варианте, считает Степашин

Степашин: третья мировая война уже началась в гибридном варианте

Сергей Степашин
Сергей Степашин - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Сергей Степашин. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Третья мировая война пока в гибридном варианте, но уже началась, считает бывший премьер-министр России Сергей Степашин.
"Наверное, давно мы не стояли у опасной черты: даже Карибский кризис, даже вьетнамская кампания, война в Афганистане, распад Советского Союза, расширение блока НАТО на восток - все это было сложно, особенно для нашей страны. Но когда сегодня мы говорим о том, что мы стоим на грани третьей мировой войны, как военный человек я хочу сказать, что она, по сути, пока в гибридном варианте уже начата", - заявил он в ходе выступления на Международном форуме сотрудничества к 100-летию народной дипломатии.
По словам Степашина, дело не в Украине и не в специальной военной операции, которую ведет Россия.
"Впервые, наверное, после 30-х годов, нацистской Германии и сателлитов столкнулись с агрессией не только антироссийской, не только русофобной, а агрессией против всего цивилизованного мира, и попытка вновь весь цивилизованный, самостоятельный, многополярный мир поставить на колени", - заключил он.
Степашин, обращаясь к участникам форума, также отметил, что на мероприятие приехали друзья России, и подчеркнул, что недружественными бывают не страны, а политики.
"Я хочу вам откровенно сказать, как русский человек, как советский человек, как человек, который любит свою родину: мы не проиграем. Поверьте мне", - заявил бывший премьер-министр России.
Международный форум сотрудничества стал главным событием юбилейной программы, посвященной 100-летию института народной дипломатии. Форум объединил более 2 тысяч российских и иностранных участников, среди которых представители более 100 стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Организаторы Форума — Россотрудничество, Общество "Знание", Фонд Росконгресс, Национальный центр "Россия".
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Международного форума сотрудничества, который проходит в Москве 26-27 октября.
