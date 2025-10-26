Рейтинг@Mail.ru
Американским военным могут перестать платить зарплату из-за шатдауна - РИА Новости, 26.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:40 26.10.2025 (обновлено: 20:03 26.10.2025)
https://ria.ru/20251026/ssha-2050759843.html
Американским военным могут перестать платить зарплату из-за шатдауна
Американским военным могут перестать платить зарплату из-за шатдауна - РИА Новости, 26.10.2025
Американским военным могут перестать платить зарплату из-за шатдауна
Американским военным могут перестать платить зарплату к 15 ноября в случае продолжения шатдауна, заявил глава Минфина США Скотт Бессент телеканалу CBS. РИА Новости, 26.10.2025
2025-10-26T18:40:00+03:00
2025-10-26T20:03:00+03:00
в мире
сша
скотт бессент
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917990210_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e6a2409912a548797c0745070e6c6d51.jpg
https://ria.ru/20251024/ssha-2050421320.html
https://ria.ru/20251024/ssha-2050248950.html
https://ria.ru/20251002/pentagon-2045896772.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917990210_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_744330b624c59179d16c9353620cdbc9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, скотт бессент, дональд трамп
В мире, США, Скотт Бессент, Дональд Трамп
Американским военным могут перестать платить зарплату из-за шатдауна

Бессент: военным могут перестать платить зарплату при продолжении шатдауна

© Фото : Public domainАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© Фото : Public domain
Американские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 26 окт — РИА Новости. Американским военным могут перестать платить зарплату к 15 ноября в случае продолжения шатдауна, заявил глава Минфина США Скотт Бессент телеканалу CBS.
«

"Я думаю, мы сможем выплатить им зарплату в начале ноября, но к 15 ноября наши солдаты и военнослужащие, которые готовы рисковать своей жизнью, не смогут получать зарплату", — сказал он.

Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Глава Минэнерго США заявил о разрушительных последствиях шатдауна
24 октября, 16:44
В воскресенье член палаты представителей от Республиканской партии Анна Паулина Луна заявила, что шатдаун правительства США может продлиться до конца ноября.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация.
Флаги США на фоне Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Губернатор штата США объявил режим ЧС из-за шатдауна и голодающих граждан
24 октября, 04:22
Президент США Дональд Трамп подчеркивал ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию администрация использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
Глава Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет 5 октября заявил, что остановка деятельности правительства США в случае продолжения шатдауна может привести к сокращениям и потерям для ВВП 15 миллиардов долларов в неделю.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Стало известно, что планировал Пентагон в случае затяжного шатдауна
2 октября, 15:51
 
В миреСШАСкотт БессентДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала