Американским военным могут перестать платить зарплату из-за шатдауна

ВАШИНГТОН, 26 окт — РИА Новости. Американским военным могут перестать платить зарплату к 15 ноября в случае продолжения шатдауна, заявил глава Минфина США Скотт Бессент телеканалу CBS.
"Я думаю, мы сможем выплатить им зарплату в начале ноября, но к 15 ноября наши солдаты и военнослужащие, которые готовы рисковать своей жизнью, не смогут получать зарплату", — сказал он.
В воскресенье член палаты представителей от Республиканской партии Анна Паулина Луна заявила, что шатдаун правительства США может продлиться до конца ноября.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация.
Президент США Дональд Трамп подчеркивал ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию администрация использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
Глава Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет 5 октября заявил, что остановка деятельности правительства США в случае продолжения шатдауна может привести к сокращениям и потерям для ВВП 15 миллиардов долларов в неделю.