В США рассказали, сколько может продлиться шатдаун

"Я слышала, что мы, возможно, не вернемся до Дня благодарения или даже позже", — сказала она, комментируя шатдаун.

В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, правительство теперь не может работать. Такой шатдаун в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация.