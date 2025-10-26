Рейтинг@Mail.ru
В США рассказали, сколько может продлиться шатдаун
18:12 26.10.2025 (обновлено: 19:41 26.10.2025)
В США рассказали, сколько может продлиться шатдаун
Прекращение работы правительственных учреждений США может продлится до конца ноября, заявила конгрессвумен от Республиканской партии Анна Паулина Луна... РИА Новости, 26.10.2025
в мире
сша
дональд трамп
сша
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
В США рассказали, сколько может продлиться шатдаун

Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / Carolyn Kaster
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 окт — РИА Новости. Прекращение работы правительственных учреждений США может продлится до конца ноября, заявила конгрессвумен от Республиканской партии Анна Паулина Луна телеканалу Fox News.
"Я слышала, что мы, возможно, не вернемся до Дня благодарения или даже позже", — сказала она, комментируя шатдаун.

День благодарения в США в этом году пройдет 27 ноября.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, правительство теперь не может работать. Такой шатдаун в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация.
Президент США Дональд Трамп подчеркивал ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию администрация использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
Глава Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет 5 октября заявил, что остановка деятельности правительства США в случае продолжения шатдауна может привести к массовым сокращениям и потерям для ВВП 15 миллиардов долларов в неделю.
