Американцы отреагировали на провокационное видео Трампа - РИА Новости, 26.10.2025
05:23 26.10.2025
Американцы отреагировали на провокационное видео Трампа
Американцы отреагировали на провокационное видео Трампа - РИА Новости, 26.10.2025
Американцы отреагировали на провокационное видео Трампа
Более двух третей американцев негативно оценили видео, на котором президент США Дональд Трамп поливает грязью протестующих с истребителя, этот созданный на базе РИА Новости, 26.10.2025
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Американцы отреагировали на провокационное видео Трампа

YouGov: американцам не понравилось видео Трампа, поливающего протестующих грязью

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Более двух третей американцев негативно оценили видео, на котором президент США Дональд Трамп поливает грязью протестующих с истребителя, этот созданный на базе искусственного интеллекта ролик ранее выложил сам американский президент в соцсети Truth Social, следует из опроса компании YouGov.
Президент США Дональд Трамп неделей ранее на фоне протестов во многих американских городах под лозунгом No Kings опубликовал сгенерированное искусственным интеллектом провокационное видео, на нем он в образе короля обливает грязью протестующих с истребителя.
Трамп в образе монарха в ИИ-видео, опубликованном Вэнсом - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Вэнс опубликовал провокационный видеоролик с Трампом в образе короля
19 октября, 02:06
По данным опроса, решение Трампа выложить провокационное видео у себя на странице в той или иной степени не понравилось 70% американцев, тогда как порядка 20% его одобрили, не определились 10% респондентов.
В целом видео, созданные на базе искусственного интеллекта, вызывают опасения у американцев, которые видят в них угрозу распространения контента, вводящего в заблуждение.
Опрос проводился среди 1091 жителя США с 20 по 22 октября, погрешность составляет 4,1 процентных пункта.
Мем Джеффриса в сомбреро - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Демократы осудили Трампа за оскорбительное мем-видео
6 октября, 03:12
 
