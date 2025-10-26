https://ria.ru/20251026/ssha-2050647500.html
Американцы отреагировали на провокационное видео Трампа
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.
Более двух третей американцев негативно оценили видео, на котором президент США Дональд Трамп поливает грязью протестующих с истребителя, этот созданный на базе искусственного интеллекта ролик ранее выложил сам американский президент в соцсети Truth Social, следует из опроса компании YouGov
Президент США Дональд Трамп
неделей ранее на фоне протестов во многих американских городах под лозунгом No Kings опубликовал сгенерированное искусственным интеллектом провокационное видео, на нем он в образе короля обливает грязью протестующих с истребителя.
По данным опроса, решение Трампа выложить провокационное видео у себя на странице в той или иной степени не понравилось 70% американцев, тогда как порядка 20% его одобрили, не определились 10% респондентов.
В целом видео, созданные на базе искусственного интеллекта, вызывают опасения у американцев, которые видят в них угрозу распространения контента, вводящего в заблуждение.
Опрос проводился среди 1091 жителя США с 20 по 22 октября, погрешность составляет 4,1 процентных пункта.