МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Миллиардер Тимоти Меллон оказался анонимным донором Пентагона, пожертвовав 130 миллионов долларов на выплату довольствия военнослужащим во время шатдауна, сообщила газета Миллиардер Тимоти Меллон оказался анонимным донором Пентагона, пожертвовав 130 миллионов долларов на выплату довольствия военнослужащим во время шатдауна, сообщила газета New York Times

Ранее официальный представитель Пентагона Шон Парнелл сообщил, что американское министерство получило анонимное пожертвование в размере 130 миллионов долларов на выплату зарплат военнослужащим во время шатдауна.

"Тимоти Меллон, сторонящийся публичности миллиардер и крупный спонсор (президента США - ред.) Дональда Трампа , и есть анонимный частный донор, который пожертвовал 130 миллионов долларов правительству США, чтобы помочь выплатить зарплаты военным во время шатдауна", - говорится в сообщении со ссылкой на двух человек, знакомых с ситуацией.

По данным издания, до сих пор неясно, как пожертвование покроет расходы на зарплаты более чем 1,3 миллиона действующих военных. Как отмечает газета, пожертвование в 130 миллионов долларов эквивалентно 100 долларам на военнослужащего.

Издание напоминает, что Меллон - богатый банкир и железнодорожный магнат, который давно поддерживает Трампа и "жертвовал десятки миллионов долларов группам, поддерживавшим кампанию президента". В 2024 году он сделал пожертвование на сумму 50 миллионов долларов политическому комитету Super PAC, созданному для поддержки избирательных кампаний Трампа, что стало самым крупным раскрытым вложением.

В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно Конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Президент США Дональд Трамп подчеркивал ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.